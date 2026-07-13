/தமிழகத்தில் நாளை (14-07-2026) மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tamil Nadu Power Cut July 14: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 14) மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை: பெரியநாயக்கன்பாளையம், கோவனூர், கூடலூர் கவுண்டம்பாளையம், ஜோதிபுரம், பிரஸ் காலனி, வீரபாண்டி, செங்காலிபாளையம், பூச்சியூர், சாமநாயக்கன்பாளையம், ஆத்திபாளையம், கோவிந்தநாயக்கன்பாளையம், மணியகாரம்பாளையம், ஹவுசிங் போர்டு, ஏ.ஆர். நகர், தாமமி நகர், டிரைவர் காலனி, சாமுண்டேஸ்வரி நகர், சுகுணா நகர், யூனியன் ரோடு, அசோக் நகர், முருகன் நகர், பாரதி நகர்.
கோவை: தெக்கம்பட்டி, நஞ்சேகவுண்டன்புதூர், சுக்குகாபிக்கடை, சமயபுரம், நெல்லித்துறை, கெந்தப்பாளையம், ராமையாகவுண்டன்புதூர், உப்புப்பள்ளம், தோளம்பாளையம், வெள்ளியங்காடு, சிலியூர், தயானூர், மருதூர், சென்னிவீரம்பாளையம், காரமடை, சிக்காரம்பாளையம், கரிச்சிபாளையம், கண்ணார்பாளையம், காலட்டியூர், போஜங்கனூர், எம்.ஜி. புதூர், மாதம்பட்டி, ஆலந்துறை, குப்பனூர், கரடிமடை, பூண்டி, செம்மேடு, தீத்திபாளையம், பேரூர், கவுண்டனூர், காளம்பாளையம், பேரூர்செட்டிபாளையம், தேவராபுரம், போளுவாம்பட்டி, விராலியூர், நரசிபுரம், ஜே.என். பாளையம், காளியண்ணன்புதூர், புதூர், தென்னமநல்லூர், கொண்டையாம்பாளையம், தென்றல் நகர்.
திண்டுக்கல்: கணவாடி, மணகரை, நீலமலைக்கோட்டை, தருமத்துப்பட்டி, திண்டுக்கல் டவுன், சாணார்பட்டி, எம்.எம்.கோவிலூர், சீலப்பாடி, பாலகிருஷ்ணாபுரம், காந்தி கிராமம், சின்னாளபட்டி, சிறுமலை, சாமியார்பட்டி, அம்புதுரை, பச்சைமலையான்கோட்டை.
கரூர்: பொம்மநாயக்கன்பட்டி, ராஜன் காலனி, காவல்காரன்பட்டி, கீழ்வெளியூர், கல்லடை, மேல்வெளியூர், ஆர்.டி.மலை, குளத்தரி, இடையப்பட்டி, பிள்ளூர், சின்னபனையூர், பாதிரிப்பட்டி, பாலாம்பாள்புரம், ஆலமரத் தெரு, லைவ் ரோடு (Five road), கருப்பாயி கோவில் தெரு, கச்சேரி பிள்ளையார் கோவில் தெரு, மாரியம்மன் கோவில், அனுமந்தராயன் கோவில், புதுத் தெரு, மார்க்கெட் பகுதிகள்.
வேலூர்: தொட்டப்பாளையம், செண்பாக்கம், ஏரியங்காடு, விரிஞ்சிபுரம், காட்பாடி ரோடு, புதிய பேருந்து நிலையம், கஸ்பா, கோணவட்டம், பொய்கை, சேதுவாலை, பஜார், காந்தி ரோடு, செதுவாலை, விஞ்சிபுரம், எம்.வி. பாளையம், பொய்கைமோட்டூர், கழனிப்பாக்கம், பாகாயம், ஒட்டேரி, சிட்டேரி, அரியூர், ஆபீசர்ஸ் லைன், டோல்கேட், விருபாட்சிபுரம், சங்கரன்பாளையம், சாய்நாதபுரம், தொரப்பாடி, ஜி.ஆர் பேட்டை, பரஞ்சி, கும்னிப்பேட்டை, மின்னல், ஆம்பூர் டவுன், ஏ.கஸ்பா, பி.கஸ்பா, சின்னகொமேஸ்வரம்.
வேலூர்: வடபுதுப்பேட்டை, பச்சாகுப்பம், ஆலங்குப்பம், சோலூர், தேவலாபுரம், வெங்கடசமுத்திரம், சான்றோர்குப்பம், ரெட்டித்தோப்பு, தார்வழி, சோமலபுரம், அழிஞ்சிகுப்பம், கீழ்முருங்கை, எம்.வி.குப்பம், ஜலால்பேட்டை, வாதிமனை, காதர்பேட்டை, துதிப்பேட்டை, எம்.சி.ரோடு, பழைய டவுன், வசந்தபுரம், சலவன்பேட்டை, செல்வபுரம், வேலூர் பஜார், கோட்டை சுற்றுவட்டாரம், வடகத்திப்பட்டி, தொல்லாப்பள்ளி, மேல்பட்டி, வேப்பூர், வளத்தூர், பூஞ்சோலை, அக்ரஹாரம், வரதலாம்பட்டு, ராஜாபுரம், வடபுதுப்பேட்டை, ஒடுகத்தூர், மடையப்பட்டு, மேலரசம்பட்டு, ஆசனாம்பட்டு, கீழ்கொத்தூர், குருராஜபாளையம், சின்னப்பள்ளிக்குப்பம், வேப்பங்குப்பம், தீர்த்தம், முள்வாடி மற்றும் கொட்டாவூர்.
தர்மபுரி: ராமியணஹள்ளி, சிந்தல்பாடி, பசுவாபுரம், காவேரிபுரம், தென்கரைக்கோட்டை, பூதனத்தம், பொம்மிடி, சொரக்காபட்டி, பந்த்ராசெட்டிப்பட்டி, வத்தல்மலை, தாளநத்தம், திப்பிரிட்டிஹள்ளி, வைகுந்தனூர், வெட்லபட்டி, அச்சம்பட்டி.
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் டவுன், நியூ ஹவுசிங் யூனிட், அருளானந்த நகர், யாகப்பா நகர், குழந்தையேசுகோவில் பகுதி, உரணிபுரம், பின்னையூர். தேனி: ஆண்டிபட்டி டவுன், பாலக்கோம்பை, எத்தாகோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
ஈரோடு: பெருந்துறை, பெரியவீரசங்கிலி, சின்னவீரசங்கிலி, கிரேநகர், கைகாட்டிவலசு, வடமலைக்கவுண்டன்பாளையம், பச்சைக்கவுண்டன்பாளையம், கிணிபாளையம், கரட்டூர் மற்றும் பாப்பம்பாளையம்.
கடலூர்: ஒரையூர், அக்கடவல்லி, திருத்துறையூர், ஏனாதிமங்கலம், பைதாம்பாடி, நத்தம், நல்லூர்பாளையம், நெல்லித்தோப்பு, சாதப்பட்டு, கீழ்மாம்பட்டு, சாதமாம்பட்டு மற்றும் பாலப்பட்டு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை இருக்கும்.