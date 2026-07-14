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தமிழகத்தில் நாளை (15-07-2026) மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு விவரம்!

Written ByR Balaji
Published: Jul 14, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:29 PM IST

Tamil Nadu Power Cut July 15: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 15) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

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கோவை: கீரநத்தம், வரதையங்கார்பாளையம், இடிகரை, அத்திபாளையம், சரவணம்பட்டி சில பகுதிகள், விஸ்வாசபுரம், வருவாய்நகர், கரண்டுமேடு, வில்லங்குறிச்சி சில பகுதிகள், சிவனந்தபுரம், சத்தியரோடு, சங்கரவீதி, ரவி தியேட்டர், கலாபட்டி, சேரன் மாநகர், நேரு நகர், சித்ரா,வள்ளியம்பாளையம், கே.ஆர். பாளையம், தண்ணீர் பந்தல், பீளமேடு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், ஷார்ப் நகர் மற்றும் மகேஸ்வரி நகர், விளாங்குறிச்சி, தண்ணீர் பந்தல், லட்சுமி நகர், முருகன் நகர், குமுதம் நகர், ஜீவா நகர், செங்காளியப்பன் நகர், சாவடி புதூர், நவக்கரை, வீரப்பனூர் மற்றும் காளியாபுரம்.

 

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திண்டுக்கல்: வேடசந்தூர் டவுன், சேனான்கோட்டை, புள்ளேறும்பு, நடுப்பட்டி, வெள்ளாம்பட்டி மற்றும் அரியாபூதம்பட்டி, சுக்கம்பட்டி மற்றும் லட்சுமணன்பட்டி, ஜவாதுபட்டி, ஓடைப்பட்டி, இடையகோட்டை மற்றும் துரையூர். தேனி: தேனி நகரம், உப்பார்ப்பட்டி, குன்னூர், தோப்புப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரக் கிராமப் பகுதிகள்.

 

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தர்மபுரி: பெண்ணாகரம் டவுன், ஒகேனக்கல், ஏரியூர், பெரும்பாலை, சின்னாம்பள்ளி, பாப்பாரப்பட்டி, நகராய், நெருப்பூர், பி.அக்ரஹாரம் மற்றும் தாசம்பட்டி, கரிமங்கலம், கெரகொடஹள்ளி, பொம்மஹள்ளி, கெட்டூர், அனுமந்தபுரம், அண்ணாமலைஹள்ளி, நாகனம்பட்டி, தும்பலஹள்ளி, எட்டியனூர், எலுமிச்சனஹள்ளி மற்றும் பெரியாம்பட்டி.

 

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தஞ்சாவூர்: பேராவூரணி டவுன், பெருமகளூர் மற்றும் திருச்சிற்றம்பலம் ஆகிய பகுதிகள். பெரம்பலூர்: அரணாரை, பெரம்பலூர் ரூரல், எளம்பலூர், மின் நகர், பாலக்கரை, ஆதனக்குறிச்சி, மாத்தூர், துலார் சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சில்லுப்பனூர்.

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திருப்பத்தூர்: மாற்றாம்பள்ளி, விஷமங்கலம், மாம்பாக்கம், ஏ.கே. மொட்டூர் மற்றும் புதுப்பூங்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி மின் விநியோகம் இருக்காது. 

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
TNEB

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