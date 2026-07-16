/தமிழ்நாட்டில் நாளை (17-07-2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tamil Nadu Power Cut July 17: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூலை 17) பல்வேறு பகுதிகளில் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அதனால் அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை: எல்லப்பாளையம் துணை மின் நிலையம் : சந்தியா நகர், எல்லப்பாளையம், தெலுங்குபாளையம், கிருஷ்ண கவுண்டன்புதூர், அண்ணாமலை நகர், வேலாயுதம்பாளையம், செம்மானி செட்டிபாளையம். செல்லப்பம்பாளையம் துணை மின் நிலையம் : செல்லப்பம்பாளையம், தட்டாம்புதூர், மோப்பிரிபாளையம், நாராணபுரம், பொன்னாண்டம்பாளையம், வாகராயம்பாளையம்.
புதுக்கோட்டை: நாகுடி முழுப் பகுதி, கோடிகுளம் முழுப் பகுதி, அவுடையார்கோயில் முழுப் பகுதி, வல்லவாரி முழுப் பகுதி, அமராடக்கி முழுப் பகுதி.
திண்டுக்கல்: பாளையம், ராமகிரி, கல்லிப்பட்டி, அணியாப்பூர், எம்.கயத்தார், கூடலூர் பகுதி, கருகால் பகுதி, சி.கே.புதூர், பாப்பம்பட்டி, போடுபட்டி, கொழும்பங்கொண்டான், வயலூர், புஷ்பத்தூர், சாமிநாதபுரம், போடுபட்டி, கொழும்பங்கொண்டான், நத்தம் நகரம், பரளி, பூதகுடி, உள்ளுப்பக்குடி, எரியோடு, பாகநத்தம், மல்வார்பட்டி, தொட்டணம்பட்டி.
தேனி: பிறத்துக்காரன்பட்டி, திருமலாபுரம், அண்ணாமில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை மின்தடை இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் தங்களின் வேலைகளை மின்தடை க்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.