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தமிழ்நாடு பவர் கட்.. நாளை (ஜூலை 24) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:10 PM IST

Tamil Nadu Power Cut July 24: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 24) வெள்ளிக்கிழமை மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.  

 

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கோவை: படுவம்பள்ளி, கஞ்சப்பள்ளி, காக்காபாளையம், சொக்கம்பாளையம், தாமஸ் பூங்கா, காமராஜர் சாலை, ரேஸ்கோர்ஸ், அவிநாசி சாலை (அண்ணா சிலை முதல் ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை), திருச்சி சாலை (கண்ணன் துறை முதல் ராமநாதபுரம் சிக்னல் வரை), புலியகுளம் சாலை (சுங்கம் முதல் விநாயகர் வரை.

 

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கரூர்: புஞ்சை புகளூர், வேலாயுதம்பாளையம், தோட்டக்குறிச்சி, தளவாபாளையம், தவிடுபாளையம், நடையனூர், சேமங்கி, நொய்யல் மற்றும் நொய்யல் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

 

 

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திருப்பூர்: அழகுமலை, ஜி என் பாளையம், மில் ஃபீடர், எல்லப்பாளையம் ஊட்டி, காட்டூர் ஊட்டி, நா பாளையம், பீடம்பாளையம் ஊட்டி. 

 

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ஈரோடு: சிப்காட் பெருந்துறை, பவானி ரோடு, சிலட்டாநகர், கருமாண்டிசெல்லிபாளையம், ஓலபாளையம், திருவாச்சி, கந்தம்பாளையம் மற்றும் வள்ளியம்பாளையம், திங்களூர், கல்லாகுளம், வேட்டையன்கிணறு, கிரே நகர், பாப்பம்பாளையம், மந்திரிபாளையம், நல்லாம்பட்டி, சுப்பையன்பாளையம், தாண்டகவுண்டன்பாளையம், சுங்கக்காரன்பாளையம், சினாபுரம் மேற்கு பக்கம் மட்டும், மேட்டூர், செல்லப்பா ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 24) மின்தடை இருக்கும்.  

 

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எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களின் வேலைகளை மின்தடைக்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 

 

TAGS:
TN Power Cut
TNEB

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