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தமிழ்நாடு பவர் கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! எங்கெல்லாம்?

Written ByR Balaji
Published: Jul 26, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:50 PM IST

Tamil Nadu Power Cut July 27: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 27) திங்கள்கிழமை மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கின்றன. அதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

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சென்னை: பெரும்பாக்கம், விவேகானந்தா நகர், எழில் நகர் (TNUHDB குடியிருப்புப் பகுதிகள்), பெரியபாளையத்தம்மன் கோவில் தெரு, நற்குணம் அவென்யூ, ஸ்ரீ சாய் கார்டன், நூக்கம்பாளையம் முதன்மைச் சாலை, இந்திரா நகர், காமராஜ் தெரு, பிள்ளையார் கோவில் தெரு, ரோஸ் கார்டன், மேற்கு தாம்பரம், இரும்புலியூர் சர்வீஸ் ரோடு, இன்விகான் ஃபிளாட்ஸ், டி.டி.கே நகர், ஜெருசலேம் நகர், சர்ச் ரோடு, ரத்னா குமார் அவென்யூ, மருதம் ஃபிளாட்ஸ், ஏ.எஸ். ராஜன் நகர் மற்றும் ஜி.கே. மூப்பனார் அவென்யூ.

 

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திருப்பூர்: பூலவாடி, பொம்மநாயக்கன்பட்டி, பெரியபட்டி, குப்பம்பாளையம், அம்மாபட்டி, தொட்டியந்துரை, மானூர்பாளையம், பெரியகுமாரபாளையம், முண்டுவலம்பட்டி, வடுகபாளையம், பொட்டிகம்பாளையம், ஆத்துக்கிணத்துப்பட்டி, சுங்கரமடகு மற்றும் முத்துசாமிபுரம்.

 

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கோவை: நல்லாட்டிபாளையம், மேட்டுபாவி, பானாபட்டியின் ஒரு பகுதி மற்றும் கொத்தவாடி.

 

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திண்டுக்கல்: செங்குறிச்சி, ராஜகாபட்டி, திருமலைக்கேணி, கம்பிலியம்பட்டி, செந்தூரை, கொசுவகுறிச்சி, பிள்ளையார்நத்தம் மற்றும் குப்பிலியம்பட்டி.

 

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பெரம்பலூர்: கீழப்பெரம்பலூர், வயலப்பாடி, அகரம், சிகூர், தேனூர், காடூர், நம்மங்குணம், கோவில்பாளையம் மற்றும் புதுவேட்டைக்குடி ஆகிய கிராமங்களில் மின்சார விநியோகம் தடைபடும் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின் விநியோகம் இருக்காது. 

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
July 27 Power Cut

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