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தமிழகத்தில் நாளை (29-07-2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட்!

Written ByR Balaji
Published: Jul 28, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:05 PM IST

Tamil Nadu Power Cut July 29: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 29) புதன்கிழமை மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.  

 

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கரூர்: தென்னிலை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மலைக்கோவிலூர், செல்லிபாளையம், கனகபுரி, கேதம்பட்டி, கோவிலூர், சின்னகாரியாம்பட்டி, பெரியகாரியம்பட்டி, செண்பகனம், வாரிகபட்டி, மது ரெட்டிபட்டி, மூலப்பட்டி, நல்லகுமரன்பட்டி, நாகம்பள்ளி, கே.வெங்கடபுரம் கருடையம்பாளையம் புஞ்சை களக்குறிச்சி, நஞ்சை களக்குறிச்சி, எலவனூர், ராஜபுரம், தோக்குப்பட்டி புதூர். 

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கரூர்: சூடாமணி, அணைப்புத்தூர், ஆண்டிசெட்டிபாளையம், தென்னிலை, கோடந்தூர், காட்டு முன்னூர், கார்வாலி, வடகரை, காட்டம்பட்டி, சி.கூடலூர், தொக்குபாலயம்தி, பெரிய அர்ங்கப்பட்டிஅங்கலம். குப்பம், நொய்யல், மரவபாளையம், பூங்கோதை, உப்புப்பாளையம், குளத்துப்பாளையம், காளிபாளையம், நத்தமேடு, அத்திபாளையம் புதூர், வலையபாளையம், இந்திராநகர காலனி, வடக்கு நொய்யல். 

 

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திண்டுக்கல்: கோலார்பட்டி, தேவிநாயக்கன்பட்டி, கல்வார்பட்டி, ரெங்கநாதபுரம் காசிபாளையம்.

 

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கடலூர்: யு மங்கலம், அரசகுழி, இருப்பு, சாத்தமங்கலம், கோபாலபுரம் மேலப்பாலையூர், சி கீரனூர், சிறுவாரப்பூர் ஸ்ரீமுஷ்ணம், ஸ்ரீநெடுஞ்சேரி, ராஜேந்திரபட்டினம், குணமங்கலம், கல்லிபாடி.

 

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பெரம்பலூர்: புதுக்கோட்டை, ஆலம்பாக்கம், அன்னிமங்கலம், வெங்கனூர்செந்துறை, நடுவலூர், தேளூர், கல்லங்குறிச்சி, ஆட்சியர் அலுவலகம். 

 

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தஞ்சாவூர்: கரம் பயம், ஆலத்தூர், பாப்பநாடு. தேனி: நாகராட்சி, கூடலூர், பெரியார், உத்தமபுரம், துர்க்கையம்மன்கோவில், ஊத்துகாடு மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படும். 

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
TNEB

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