Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 08) மின்தடை.. கோவை, ஈரோடு, உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 7 மணி நேர பவர் கட்!

தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 08) மின்தடை.. கோவை, ஈரோடு, உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 7 மணி நேர பவர் கட்!

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:13 PM IST

Tamil Nadu Power Cut June 08: மின் பராமரிப்பு காரணமாக நாளை ஜூன் 08 திங்கள்கிழமை தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை இந்த பராமரிப்பு பணி நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

1/6

கோவை: எம்.ஜி. சாலை, எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனி, காவிரி நகர், ஜே.ஜே. நகர், ஒண்டிப்புதூர். கே.வடமதுரை, துடியலூர், அப்பநாயக்கன்பாளையம், அருணாநகர், வி.எஸ்.கே.நகர், வி.கே.வி.நகர், என்ஜிஜிஓ காலனி, பழனிகவுண்டன்புதூர், பன்னிமடை, தாளியூர், திப்பனூர், பாப்பநாயக்கன்பாளையம், கே.என்.ஜி.பி.டூர், மன்னம்பாளையம், வலசுபாளையம் மற்றும் அய்யப்பநாயக்கன்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

2/6

ஈரோடு: கஞ்சிகோயில், பள்ளப்பாளையம், கோவுண்டன்பாளையம், கரட்டுபுதூர், சின்னியம்பாளையம், ஐயன்வலசு, பெருமாபாளையம், முள்ளம்பட்டி, ஓலபாளையம், கந்தம்பாளையம் பிரிவு, சாமிகவுண்டன்பாளையம், வேட்டைப்பெரியம்பாளையம், காந்திநாக்சித்தோடு, ராயப்பாளையம், சுனாம்பு ஓடை, ராயப்பாளையம், அமரவப்பந்திநகர், அமராவப்பந்திநகர், அமரவப்பண்டிநகர். கோணவாய்கால், லட்சுமிநகர், பெர்மல்மலை, ஐ.ஆர்.டி.டி., குமிழம்பாப்பு, கங்காபுரம், செல்லப்பம்பாளையம், பேராடு, மாமரத்துப்பால் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது. 

 

3/6

திண்டுக்கல்: அமரபூண்டி, மஞ்சநாயக்கன்பட்டி, கணக்கன்பட்டி, ருக்குவார்பட்டி, சிந்தல்வாடன்பட்டி, ஆர்.பி.புதூர், சத்திரப்பட்டி, புதுக்கோட்டை, மஞ்சநாயக்கன்பட்டி பகுதி, காளிப்பட்டி, போடுவார்பட்டி, சோங்கபட்டி பாப்பம்பட்டி, சித்தரேவு, ஏறவைமங்கலம், ஆண்டிபட்டிகள்ளிமண்டயம், மாண்டவாடி, பொருளூர், டிஎம்சி பாளையம், கே.கீரனூர்கோபால்பட்டி, கோம்பைப்பட்டி, அய்யப்பட்டி, வேம்பார்பட்டி, வீராங்கனைப்பட்டி, எருமைநாகப்பட்டி அஞ்சுகுளிபட்டி, சேடபட்டி, சாணார்பட்டி, ராமன் செட்டிப்பட்டிகல்லுப்பட்டி, தானியாபுரம், பிசி பட்டி கொடிக்காய்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

4/6

உடுமலைப்பேட்டை: இந்திராநகர், சின்னப்பன்புதூர், ராஜயூர், ஆவல்குட்டை, சரண்நகர், குமாரமங்கலம், தாந்தோணி, வெங்கிடாபுரம், தூங்காவி, ராமகவுண்டன்புதூர், மாத்திரத்தி, போல்ட்ராபட்டி, கே.கே.,புதூர் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

5/6

தேனி: சின்னமனூர், பாலவராயன்பட்டி, குண்டலநாயக்கன்பட்டி, அம்மாபட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள். மேலும், பெரம்பலூரில் அதனாக்குறிச்சி, மாத்தூர், தூலார் சுரங்கங்கள், சிலுப்பனூர் ஆகிய பகுதிகளிலும் புதுக்கோட்டையில் வடுகபட்டி சுற்றுப்புற பகுதிகளிலும் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது. 

 

 

6/6

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை: எனவே பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும் வேலையை முன்கூட்டியே செய்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 

 

TAGS:
Tamil nadu News
Power cut
tangedco
Electricity Maintenance
Power Shutdown

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. 13 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை!
Tamil Nadu weather23 min ago
2
Registration Department1 hr ago
3
June 2026 Horoscope1 hr ago
4
Suryakumar Yadav2 hrs ago
5
raghava lawrence2 hrs ago