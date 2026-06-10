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தமிழ்நாடு ஜூன் 11 மின்தடை.. நாளை பவர் கட் ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Written ByR Balaji
Published: Jun 10, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:30 PM IST

Tamil Nadu Power Cut June 11: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 11) பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. மின் பராமரிப்பு காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை இந்த மின்தடை இருக்கும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

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திருச்சி: வலாடி துணை மின்நிலையம்: நெய்கோப்பாய், மகிழம்பாடி, உத்தமனூர், முத்துராஜபுரம், மேலவாளடி, தர்மநாதபுரம், பள்ளபுரம், புதுக்குடி, திருமங்கலம், வேலாவுதபுரம், நெடுஞ்சாலக்குடி, பச்சன்பேட்டை. துறையூர் மின்நிலையம்: புலிவலம், நாகலாபுரம், கொல்லப்பட்டி, பாலக்கரை, கீரம்பூர், எரகுடிநல்லியம்பாளையம், முக்குகூர், வடகுபட்டி, கொத்தம்பட்டி, உக்கடை, மணவரை, சேக்காட்டு, பேட்டை, பத்தம்பேட்டை, பத்தம்பட்டி. மேட்டுப்பட்டி. துணை மின்நிலையம்: கோவில்பட்டி, தொட்டியப்பட்டி, வெள்ளைப்பன் பட்டி, எரிட்டியப்பட்டி. 

 

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திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் மலை பகுதி முழுவதும், கண்ணிவாடி, மாநகரை, நீலமலைக்கோட்டை, தருமத்துப்பட்டி, நிலக்கோட்டை டவுன், நூதலாபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது. 

 

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புதுக்கோட்டை மற்றும் தஞ்சாவூர்: ஆதனக்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகள் முழுவதும், கந்தர்வக்கோட்டை நகரம், புதுப்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், மங்களக்கோவில் மற்றும் குன்னண்டார்கோவில் துணை மின் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட அனைத்து பகுதிகள், உரணிபுரம், ஈச்சங்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகள் முழுவதும். 

 

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நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை: வேதாரண்யம் டவுன், கோடியக்கரை, தோப்புத்துறை, மறைஞாயநல்லூர், தேத்தாகுடி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது. வைதீஸ்வரன்கோவில் துணை மின் நிலையம்: சீர்காழி 1 & 2, வைதீஸ்வரன்கோவில், திருப்புன்கூர், ஆத்துக்குடி, எடமணல் துணை மின்நிலையம்: கூழையார், திட்டை, தொடுவாய், திருக்கருகாவூர், கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம், அரசூர் துணை மின்நிலையம்: மாத்திரவேளூர், வாட்டர்வொர்க்ஸ், திருமுல்லைவாசல், எம்.ஆர்.எ.பூம்புகார். பெரம்பூர் துணை மின்நிலையம்: பெருஞ்சேரி, ஆத்தூர், சேத்தூர் மற்றும் கடக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது. 

 

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அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர்: கூத்தூர் துணை மின்நிலையம் - அல்லிநகரம், இண்ட்ஸ்ட்ரியல், பிலிமிசை, வெண்மிணி, டால்மியா, அரியலூர், கூடலூர், குளத்தூர் 01, சில்லாக்குடி 02, திம்மூர் 03. வெண்மணி துணை மின்நிலையம் - மேலமாத்தூர், வெண்மணி, நல்லரிக்கை, புதுக்குடிசை. கீழப்பழுவூர் துணை மின்நிலையம் - கீழப்பழுவூர், பொய்யூர் வாட்டர்வொர்க்ஸ், கோக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.    

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
Power Outage Update
TN Shutdown
TNEB

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