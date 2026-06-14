/தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. ஜூன் 15 பவர் கட் ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tamil Nadu Power Cut June 15: மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி தமிழகத்தின் நாளை (ஜூன் 15) திங்கள்கிழமை சில முக்கிய பகுதிகளில் நடைபெற இருப்பதால் காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
பெரம்பலூர்: மங்களமேடு துணை மின் நிலையம்: சின்னார், எரியு,.முருக்கன்குடி, வலிகண்டபுரம், சர்க்கரை ஆலை. நன்னை துணை மின் நிலையம்: பரவை, கிழுமாத்தூர், ஓலைப்பாடி, ஏலுமோர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
ஈரோடு: மெட்டுக்கடை துணை மின் நிலையம்: மேல்திண்டல், கீழ்தண்டல், சக்திநகர், செல்வம் நகர், பழையபாளையம், சுதானந்தன்வீதி, லட்சுமி கார்டன், வீரப்பமாபாளையம், நஞ்சனாபுரம், தெற்குபள்ளம், நல்லியம்பாளையம், செங்கடம்பாளையம், வாலிபுரத்தான்பாளையம்.
பெருந்துறை (ஈரோடு மாவட்டம்): பெரியாண்டிபாளையம் துணை மின் நிலையம்: ஊத்துக்குளிரோடு, மேலப்பாளையம், பி.கே.புதூர், பணியம்பள்ளி, தொட்டிப்பட்டி, வைப்பாடிப்புதூர், கவுண்டம்பாளையம், மடுகட்டிபாளையம், எல்லையம்பாளையம், தூக்கம்பாளையம் மற்றும் பழனியாண்டவை ஸ்டீல்ஸ். சிப்காட் துணை மின் நிலையம்: சிப்காட் வளாகம் தெற்கு பக்கம், கம்புளியம்பட்டி, சரளை, வரப்பாளையம், புல்லியம்பாளையம் மற்றும் காசிப்பிள்ளைபாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
திண்டுக்கல்: வத்தலகுண்டு துணை மின் நிலையம்: வத்தலகுண்டு நகரம், கோட்டைப்பட்டி, காமாட்சிபுரம், கன்னிமார்கோவில்பட்டி, ஏ.வாடிப்பட்டி, தேவதானப்பட்டி, கட்டகாமன்பட்டி, கெங்குவார்பட்டி, கூளத்தூர். தாமரைபாடி துணை மின் நிலையம்: தாமரைப்பாடி, வெல்வார்கோட்டை, சீலப்பாடி, திரிபாதி நகர், NS நகர், செளமண்டி, வாங்கிஓடைப்பட்டி.
திண்டுக்கல்: வேடச்சந்தூர் துணை மின் நிலையம்: வேடசந்தூர், சேனன்கோட்டை, சுல்லேறும்பு, நடுப்பட்டி, வெள்ளனம்பட்டி, அரியபூதம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
சிவகங்கை: கழனிவாசல் துணை மின் நிலையம்: திருமந்துறை, பெருமாத்தூர், வட்டக்கலூர், அத்தியூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏர்பட இருக்கிறது.
சேலம்: எட்டிகுட்டைமேடு துணை மின் நிலையம்: கண்ணந்தேரி கச்சுப்பள்ளி கொல்லப்பட்டி கோரணம்பட்டி எட்டிக்குட்டைமேடு ஈகபுரம் தைலம்பட்டி கோரணம்பட்டி கோணசமுத்திரம் சமுத்திரம் சின்னப்பம்பட்டி ஆர்-புதூர் புதுப்பாளையம் எடங்கனசாலை தெப்பக்குட்டை எருமப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
எனவே மேலே குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் மின்தடைக்கு ஏற்றவாறு தங்களது பணிகளை திட்டமிட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.