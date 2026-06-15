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தமிழ்நாட்டில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:23 PM IST

Tamil Nadu Power Cut June 16: மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு காரணமாக நாளை (ஜூன் 16) செவ்வாய்கிழமை தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை என 7 மணி நேரம் மின் சேவை இருக்காது என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது.  

 

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திருச்சி: அண்ணாமலிபுரம், தென்னூர் ஹை ரோடு, தில்லை என்ஜிஆர், சாஸ்திரி ஆர்டி, அண்ணாமலையங்கர், அண்ணா என்ஜிஆர், மதுரை ஆர்டி, சப் ஜெயில் ஆர்டி, நாடு குஜிலி ஸ்டம்ப், பிக் பிஸர், சந்துக்கடை, டைமண்ட் பஜ்ரிஸ்டல், காளை, ST, புது ரெட்டி ST, தஞ்சை சாலை, மகாலட்சுமி என்ஜிஆர், வடக்கு தாரணநல்லூர், மரியம் செயின்ட், வரகனேரி, மல்லிகைபுரம், எடாஸ்ட், அன்னை என்ஜிஆர் 1-6 கிராஸ், இருதய புரம், வராகனேரி, குளுமி காரபுரம், நம்பி காரஸ்தாரி ST, தெற்கு பிள்ளையா ஆகிய பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

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கரூர்: பொம்மநாயக்கன்பட்டி, ராஜன்காலனி, காவல்காரன்பட்டி, கீழவெளியூர், கல்லடை, மேலவெளியூர், ஆர்.டி.மலை, குளுத்தேரி, எடியபட்டி, பில்லூர், சின்னப்பனையூர், பத்திரிபட்டி, வெங்கமேடு, வாங்கபாளையம், வெண்ணைமலை, பெரிச்சிபாளையம், அரசு காலனி, பஞ்சமாதேவி, மின்னம்பள்ளி, வாங்கல், மண்மகளம், என்.புதூர், கடம்பங்குருச்சி, வள்ளிபாளையம், வடுகபட்டி, வாங்கல், கருப்பம்பாளையம், வள்ளியப்பம்பாளையம், குடுகுடுதனூர், குப்புச்சிபாளையம், கோபம்பாளையம், தண்ணீர் பந்தல் பாளையம். (புகலூர்): புஞ்சை புகளூர், வேலாயுதம்பாளையம், தோட்டக்குறிச்சி, தளவாபாளையம், தவிடுபாளையம், நடையனூர், சேமங்கி, நொய்யல் மற்றும் நொய்யல் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

 

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திண்டுக்கல்: ஆண்டிபட்டி, பாலகோம்பை, ஏத்தாகோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகள், நத்தம் நகரம், பரளி, பூதகுடி, உள்ளுப்பக்குடி, பாளையம், ராமகிரி, கல்லிப்பட்டி, அணியாப்பூர், எம்.கயத்தார், கூடலூர் பகுதி, கருகால் பகுதி, எரியோடு, பாகநத்தம், மல்வார்பட்டி, தொட்டணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

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கடலூர்: கொர்ணாப்பட்டு, புலியூர் காட்டுசாகை, வசனங்குப்பம், வேகக்கொல்லை, வெங்கடம்பேட்டை, சிற்றரசூர், முத்துகிருஷ்ணாபுரம், ஆராய்ச்சிக்குப்பம், சிலம்பிநாதன்பேட்டை, அருங்குணம், மேல்பட்டாம்பாக்கம், எம் பாரூர், எருமனூர், ரெட்டிக்குப்பம், கோணங்குப்பம், எடச்சித்தூர், வலசை, தொழுதூர், பட்டக்குறிச்சி, லட்சுமணபுரம், ராமநத்தம், லக்கூர், இடைச்செருவாய் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

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நாகப்பட்டினம்: கொட்டாரகுடி, பூதங்குடி, நரிமணம், திருமருகல், திட்டச்சேரி, திட்டச்சேரி, மரைக்காஞ்சாவடி, வால்மங்கலம், பனங்குடி, திருமருகல், மருங்கூர், சி.டபிள்யூ.எஸ்.எஸ். 

 

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புதுக்கோட்டை: சிப்காட், அன்னப்பண்ணை, அண்ணாவாசல் சுற்று வட்டார பகுதிள், புதுக்கோட்டை டவுன் ஆகிய பகுதிகளில்  மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.    

 

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விழுப்புரம்: வளவனூர், சகாதேவன்பேட்டை, பனங்குப்பம், ராமையன்பாளையம், மழவராயனூர், இளங்காடு, செங்காடு, நறையூர், தனசிங்கபாளையம், கல்லாப்பட்டு, மேல்பதி, குருமாங்கோட்டை, எரிச்சனம்பாளையம், அர்பிச்சம்பாளையம், கண்டமங்கலம், சின்னபாபு சமுத்திரம், கொங்கரம்பாளையம், பி.எஸ்.பாளையம், பள்ளித்தென்னல், நாவம்மாள் காப்பேரி, நாவம்மாள் மருதூர், சேசங்கனூர், பொன்னக்குப்பம், கொண்டூர், மண்டகப்பட்டு, கொத்தம்பாக்கம், பெரியபாபுசமுத்திரம், காரணைபேரிச்சானூர், கண்டாச்சிபுரம், முகையூர், ஏ.கூடலூர், ஆயந்தூர், ஆலம்பாடி, சென்னகுணம், ஆற்காடு, சத்தியகண்டநல்லூர், மேல்வாலை, ஒதியத்தூர், சித்தலிங்கமடம், புதுப்பாளையம், எஸ்.பில்ராம்பட்டு, பரனூர், கடகனூர், வி.சிட் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.   

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
Shutdown

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