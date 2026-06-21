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TN Power Cut: நாளை இந்த மாவட்டங்களில் கரண்ட் கட்! உங்க ஊர் லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க!

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:43 PM IST

Tamil Nadu Power Cut June 22: தமிழகத்தில் சில பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 21) திங்கள்கிழமை, மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

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திண்டுக்கல்: பட்டிவீரன்பட்டி, காந்திபுரம், எம்.வாடிப்பட்டி, அய்யம்பாளையம், தேவரப்பன்பட்டி, சித்தேரவு, பெரும்பாறை, சித்தரேவு, கதிரநாயக்கன்பட்டி, விட்டனலிக்கன்பட்டி பகுதி, கிரியம்பட்டி, சில்வார்பட்டி, இன்னாசிபுரம், தாடிக்கொம்பு ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

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திருவண்ணாமலை: அரியாலம், கோனியூர், நேசல், மதுரபெருமத்தூர், திருமணி, பெரியகொளபள்ளூர், களம்பூர். 

 

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திருப்பூர்: பூளவாடி, பொம்மநாயக்கன்பட்டி, பாரியபட்டி, குப்பம்பாளையம், அம்மாபட்டி, தொட்டியாந்துறை, மானூர்பாளையம், பரியகுமாரபாளையம், முண்டுவலம்பட்டி, வடுகபாளையம், பொட்டிகம்பாளையம், ஆத்துக்கிணத்துப்பட்டி, சுங்கரமடகு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படும். 

 

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சேலம்: மேட்டுப்பட்டி, சி.கே.ஹில்ஸ், பேளூர், சி.எம்.சமுத்திரம், டி.என்.பட்டா, மங்களாபுரம், மாங். நீர் பணிகள். 

 

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தேனி: சிந்தலைச்சேரி, தம்பிநாயக்கன்பட்டி, மூணண்டிப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகள் நாளை மின்தடை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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கோவை: நல்லட்டிபாளையம், மேட்டுபாவி, பனப்பட்டி பகுதி, கொத்தவாடி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.   

 

TAGS:
Power cut
Tamil nadu News

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