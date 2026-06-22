/மக்களே உஷார்.. நாளை 8 மணி நேரம் மின்தடை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? முழு லிஸ்ட்

Tamil Nadu Power Cut June 23: நாளை (ஜூன் 23) செவ்வாய்கிழமை தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெறுகிறது. இதனால் அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை: ஆலமரத்தூர், பொட்டியாம்பாளையம், கொங்கல்நகரம், பொட்டிநாயக்கனூர், சோமவாரப்பட்டி, அம்மாபட்டி, பெத்தாம்பட்டி, அணைக்கடவு, மூலனூர், விருகல்பட்டிபுதூர், ஆர்.சி.பி.ஊரம், எஸ்.ஜி.புதூர், எழுபநகரம், சிக்கனூத்து, ஆமணக்குடவு. லிங்கனாய்.
ஈரோடு: ஈச்சம்பள்ளி, முத்துகோவுடன்பாளையம், சொலங்கபாளையம், பாசூர், ராக்கியாபாளையம், மடத்துப்பாளையம், கப்பாத்திபாளையம், பச்சம்பாளையம், பழனிகவுண்டன்பாளையம், பஞ்சலிங்கபுரம், காங்கயம்பாளையம், சாணார்பிளயம், சூரம்பட்டிவலசு, என்.ஜி.ஜி.ஓ.காலனி, வரதராஜன் காலனி, பூசாரிசெனிமலைவீதி, கீரமடை I முதல் VII, எஸ்.கே.சி.நகர், ஜெகநாதபுரம்காலனி, உலவநகர், மாரப்பன்வீதி I, II, III, ரயில்நகர், கே.கே.நகர்.
திண்டுக்கல்: கொசவபட்டி, எம்மகலாபுரம், ராகலாபுரம், கூவனுத்து, செம்பட்டி, ஆத்தூர், சித்தியன்கோட்டை, தாண்டிக்குடி, ஆடலூர், வக்கம்பட்டி, வண்ணாம்பட்டி, பாறைப்பட்டி, கோனூர்.
தஞ்சாவூர்: சக்கோட்டை, திருநாகேஸ்வரம், GRID SS தஞ்சாவூர் 11 KV ஃபீடர்கள் ஈஸ்வரி நகர், புதிய பேருந்து நிலையம் பகுதி, எஸ்பி குளம் பகுதி, தருக்கன்பட்டி, மனோஜிப்பட்டி, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், மருத்துவக் கல்லூரி சாலை பகுதி மற்றும் வண்ணாரப்பேட்டை.
தேனி: ஆத்தங்கரைப்பட்டி, வரசநாடு, குமணந்தொழு, அருகேவெளி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
புதுக்கோட்டை: வடகாடு முழுப் பகுதி, மலையூர் முழுப் பகுதி, அலங்குடி முழுப் பகுதி என இந்த மூன்று பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை: எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் வேலைகளை மின்தடை ஏற்றவாறு திட்டமிட்டுக்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.