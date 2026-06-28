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தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 29) மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட் இங்கே

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:48 PM IST

Tamil Nadu Power Cut June 29: தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் நாளை (ஜூன் 29)  மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலஒ 09 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

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கோவை: நல்லட்டிபாளையம், மேட்டுபாவி, பனப்பட்டி பகுதி, கொத்தவாடி, படுவம்பள்ளி, கஞ்சப்பள்ளி, காக்காபாளையம், சொக்கம்பாளையம், அரிசிபாளையம், எம்.எம்.பட்டி, செட்டிபாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.  

 

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திண்டுக்கல்: செங்குருச்சி, ராஜகப்பட்டி, திருமலைக்கேணி, கம்பிளியம்பட்டி, குஜிலியம்பாறை, சத்திரப்பட்டி, நரசிங்கபுரம், சாணிப்பட்டி, சேர்வைக்காரன்பட்டி, பூசாரிபட்டி, கோவிலூர், வரதராஜபுரம், குண்டம்பாடி, வடுகம்பாடி, ஆர்.கோம்பை, நெட்டோபட்டி, வள்ளிப்பட்டி, கல்வார்பட்டி, கெய்த்தேயன்கோட்டை. 

 

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புதுக்கோட்டை: மலையூர் முழுப் பகுதி, அலங்குடி முழுப் பகுதி மற்றும் வடகாடு முழுப் பகுதி என புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் இந்த மூன்று பகுதிகளில் மட்டும் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

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தேனி: கம்பம், கூடலூர், பெரியார், உத்தமபுரம், துர்க்கையம்மன்கோவில், ஊத்துகாடு மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகள், தப்புகுண்டு, வி.சி.புரம், சித்தார்பட்டி, சுப்புலாபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.  

 

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அரியலூர்: புதுக்கோட்டை, ஆலம்பாக்கம், அன்னிமங்கலம், வெங்கனூர் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான வேலைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு அறிவுறப்படுகிறார்கள்.  

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
Shutdown

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