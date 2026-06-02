/TN Power Cut: ஜூன் 3 மின்தடை: கோவை, திருச்சி, திண்டுக்கல்லில் நாளை 8 மணி நேர மின் நிறுத்தம்!

Tamil Nadu Power Cut June 03: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 03 - புதன்கிழமை) மாதாந்திர பணிகள் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் 05 மணி வரை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
கோவை: முதலிபாளையம், பூனாண்டம்பாளையம், ஆனைமலை,வி.கே. புதூர், ஒதியகுளம், ஆர்சி புரம், குலவன்புதூர், பரியபோது, எம்ஜி புதூர், சிஎன் பாளையம், செம்மாடு, எம்ஜிஆர் புதூர், அம்மன் நகர், ஓபிஎஸ் நகர், சேதுமடை, தேவிபட்டினம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
திருச்சி: வைரசீட்டிபாளையம், நாகநல்லூர், உப்பிலியபுரம், மாரடி, சோபனாபுரம், பி.மேட்டூர், கொப்பம்பட்டி, கோட்டைபாளையம், எஸ்.என்.புதூர், பச்சைபுரம், வெங்கடாசலபுரம், காலனி, எஸ்.என்.புதூர், கே.புதூர், வி.ஏ.சமுத்திரம், கோட்டைப்பாளையம், பி.மேட்டூர், பாலகிருஷ்ணாபட்டி.
திருச்சி: எரக்குடி, கோம்பை, எஸ்.எம்.புதூர், பாலக்காடு, பத்தர்பேட்டை, திருநாவலூர், கீழப்பட்டி, புதுப்பட்டி, ஆலத்துடையான்பட்டி, வடகுபட்டியழகாபுரி, ஒக்கரை, முருங்கப்பட்டி, வெள்ளாளபட்டி, மங்கப்பட்டி, பத்தர்பேட்டை, குடிநீர், நாரசிங்கபுரம், பச்சைமலை, செங்கட்டுப்பட்டி, செல்லிபாளையம், மாணிக்கபுரம், அம்மாபாளையம், தண்ணீர்பாளையம், ஒட்டம்பட்டி, பெருமாள்பாளையம், மருவத்தூர்சின்னபால்மலை.
திண்டுக்கல்: பழனி தாலுக்காவில் உள்ள, தொப்பம்பட்டி, அப்பனூத்து, வேப்பன்வல்சு. நிலக்கோட்டை தாலுக்கா பகுதி: அம்மையநாயக்கனூர், கொடைரோடு, ராஜதானிக்கோட்டை பகுதி, பள்ளப்பட்டி, குள்ளகுண்டு, கல்லடிப்பட்டி, முருகந்தூரான்பட்டி, பொட்டிசட்டிப்பட்டி.
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதி மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான குடிநீரை சேமித்து, மின்சாதனங்களை முன்கூட்டியே சார்ஜ் செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.