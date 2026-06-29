/தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட்!

Tamil Nadu Power Cut June 30: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 30) பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின்தடை இருக்கும். அவை எந்தெந்த பகுதிகளில் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
அரியலூர்: வி.ஆர்.பெட்டைகாரம்நாகம்பந்தல், எரவங்குடி, நல்லூர், காடுவெட்டி, மேலணிக்குளி, பவர்கிரிட், கங்குழி, குளத்தூர், புக்குழி, வல்லம், ஐயூர். பெரியகருக்கை, சின்னத்துக்குறிச்சி, மேலவல்லம்.
விழுப்புரம்: ஆர்.ஆர்.பாளையம், கொங்கம்பட்டு, மேட்டுப்பாளையம், பரசுரெட்டிபாளையம், குச்சிபாளையம், சொரப்பூர், சொர்ணாவூர் கீழ்பதி, பூவரசங்குப்பம், பட்டறைபதி, ஏ.ஆர்.பாளையம், கலிங்கக்குப்பம், வீராணம், கிருஷ்ணாபுரம், பாக்கம்.
திண்டுக்கல்: திணிக்கல் டவுன், சாணார்பட்டி, எம்.எம்.கோவிலூர், சீலப்பாடி, பாலகிருஷ்ணாபுரம், கோலார்பட்டி, தேவிநாயக்கன்பட்டி, கல்வார்பட்டி, ரெங்கநாதபுரம் காசிபாளையம், காந்திகிராமம், சின்னாளபட்டி, சிறுமலை, சாமியார்பட்டி, அம்பாத்துரை, பச்சமலையான்கோட்டை.
கோவை: காட்டம்பட்டி, ஆர்.சி.புரம், ஜே.கிருஷ்ணாபுரம், நெகமம், வடசித்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை: எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் வேலைகளை அதற்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.