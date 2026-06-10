/தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 11) 8 மணி நேரம் பவர் கட்: சேலம், பெரம்பலூர், கடலூர், தஞ்சாவூர்... பகுதிகளின் லிஸ்ட் இதோ

Tamil Nadu Power Cut News: சேலம், பெரம்பலூர், கடலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை காலை 9 மணி முதல் எந்தெந்தெ பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.
Tamil Nadu Power Cut Areas on June 11: நாளை (ஜூன் 11, வியாழக்கிழமை) மின் வாரியம் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளாதால், பல மாவட்டங்களில் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் சீரான மின்சாரத்தை வழங்க அவ்வப்போது பல மாவட்டங்களில் உள்ள மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் தினமும் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
அந்த வகையில், நாளை சேலம், பெரம்பலூர், கடலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் காலை 9 மணி முதல் தொடங்கி மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் சமையத்தில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள், மின் கம்பிகள் ஆகியவற்றில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும். அந்த நேரத்தில் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு கருதி மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது.
நாளை (ஜூன் 11, வியாழக்கிழமை) சேலம், பெரம்பலூர், கடலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
சேலம்: கங்கவல்லி தம்மம்பட்டி துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள செந்தாரப்பட்டி, கூடமலை, கீரிப்பட்டி, நரைக்கிணறு, முள்ளுக்குறிச்சி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 11, வியாழக்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை 8 மணி நேரம் மின்சாரம் இருக்காது.
பெரம்பலூர்: கீழப்பாலூர் துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள கீழப்பாலூர், பொய்யூர் நீர்நிலைகள், கொக்குடி ஆகிய பகுதிகளிலும், வெண்மணி துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள மேலமாத்தூர், வெண்மணி, நல்லறிக்கை, புது குடிசை ஆகிய பகுதிகளிலும், கூடலூரின் கூத்தூர் துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள குளத்தூர், சில்லக்குடி, திம்மூர், அல்லிநகரம், இண்டஸ்ட்ரியல், பிலிமிசை, வெண்மணி, டால்மியா, அரியலூர், கூடலூர் ஆகிய பகுதிகளிலும், இவற்றை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் நாளை (ஜூன் 11, வியாழக்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேர மின்தடை இருக்கும்.
கடலூர்: சேத்தியாத்தோப்பு துணை மின் நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 11, வியாழக்கிழமை) நடக்கவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, சேத்தியாத்தோப்பு, புவனகிரி, வானமாதேவி, கானூர், மதுராந்தகநல்லூர், சோழதரம், பின்னலூர், ஒரத்தூர், குறிஞ்சிக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 2 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படு . அதேபோல், கீழக்குப்பம் துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள கீழக்குப்பம், பூரங்கணி, மேட்டுக்குப்பம், காட்டுக்கூடலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் கண்டியாங்குப்பம் துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள கீழ்கவரப்பட்டு, மேல்குமாரமங்கலம், கொங்கராயனூர், பகண்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் வடகுத்து துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள வடகுத்து, இந்திரா நகர், கீலூர், அபதரணாபுரம், கணகைகொண்டான், வடலூர் ஆகிய பகுதிக்ளிலும் வளையமாதேவி துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள வளையமாதேவி, பி ஆதனூர், ஓடிமேடு, கா புதூர், எம்.கே.புரம் ஆகிய பகுதிகளிலும் நாளை (ஜூன் 11, வியாழக்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் மாலை 2 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் இருக்காது.
தஞ்சாவூர்: ஊரணிபுரம் துணை மின் நிலையத்தில் ஏற்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஊரணிபுரம், உஞ்சியவிடுதி, சிவவிடுதி, ராஜாளிவிடுதி, பாதிரங்கோட்டை, அக்கரைவட்டம், தளிகைவிடுதி மற்றும் அதனை சார்ந்த பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை மின்தடை இருக்கும். ஈச்சங்கோட்டை துணை மின் நிலையத்தில் கீழ் உள்ள பகுதிகளிலும் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை மின்சாரம் தடைபடும்.
மின்சார தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் தண்ணீர், மொபைல் சார்ஜ், லேப்டாப் சார்ஜ் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகளை செய்து வைத்துக்கொண்டால் மின்சாரம் தடைபடும் போது ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தடுக்கலாம்.