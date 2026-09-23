/Tamil Nadu Power Cut September 24: நாளை இந்த மாவட்டங்களில் மின்தடை.. முழு லிஸ்ட் இதோ!

Tamil Nadu Power Cut September 24: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (செப்டம்பர் 24 - வியாழக்கிழமை) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கிறது. அதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை: கலங்கல், பீடம்பள்ளி, பட்டணம், பாப்பம்பட்டி, அக்கநாயக்கன்பாளையம், பட்டணம்புதூர், பாப்பம்பட்டி பிரிவு, கண்ணம்பாளையம், நடுப்பாளையம் (ஒரு பகுதி), சின்ன குயிலி, நாயக்கன்பாளையம், பல்லபாளையம், எம்.என்.பாளையம், வாழைக்கொம்புநாகூர், சுப்பியகவுண்டன்புதூர், ஆலங்கடவு, வளந்தையமரம், மீனாட்சிபுரம், குளத்துப்புதூர், பரியபோது, தீவன்சாபுதூர், கணபதிபாளையம், கோவிந்தாபுரம், காளியப்பகவுண்டன்புதூர், ஆத்துப்பொள்ளாச்சி, முத்தூர், அய்யம்பாளையம், நல்லூர், வடுகபாளையம், மன்னூர், ராமபட்டினம், தேவம்பாடி, வெள்ளையக்கவுண்டனூர், போடிபாளையம், சக்தி கார்டன், கோல்டன் சிட்டி, காந்தி நகர், பொன்னாபுரம், சங்கம்பாளையம், வளவன் நகர், ஜே.ஜே.காலனி, வெங்கடேசா காலனி.
விழுப்புரம்: சென்னை என்.எச். ரோடு, திருச்சி என்.எச். ரோடு, செஞ்சி ரோடு, மாம்பழப்பட்டு ரோடு, வண்டிமேடு, வடக்கு தெரு, விராட்டிக்குப்பம், கே.வி.ஆர். நகர், நன்னாடு, பாப்பன்குளம், திருவாமாத்தூர், ஓம்சக்தி நகர், காப்பூர், மரகதாபுரம், திண்டிவனம், கிளியனூர், உப்புவேலூர், சாரம், உரல், கொள்ளார், சிப்காட் & சிப்கோ பகுதி, சந்தைமேடு, ஐயந்தோப்பு, வசந்தபுரம், சஞ்சீவிராயன்பேட்டை, திருவள்ளுவர் நகர், மருத்துவமனை ரோடு, கிடங்கல், மைலம், கஞ்சனூர், ஏழுசெம்பொன், சி.என்.பாளையம், நங்கத்தூர், அன்னியூர், பெருங்கலம்பூண்டி, சாலவானூர், பனமலைப்பேட்டை, புதுக்கருவாட்சி, பழையகருவாட்சி, வெள்ளையம்பட்டு, சித்தேரி, வெள்ளேரிப்பட்டு, சங்கீதமங்கலம், சே.புதூர், கானை, குப்பம், கேடார், கொண்டியங்குப்பம், வீரமூர், மல்லிகைப் பட்டு, கோழிப்பட்டு, பள்ளியந்தூர், அத்தியூர் திருக்கை, அடங்குனம், போரூர், அகரம்சித்தாமூர், வாழப்பட்டு, காக்கனூர், காங்கேயனூர், பெரும்பாக்கம், வேடம்பட்டு, கருங்காலிப்பட்டு.
திருப்பூர்: மடத்துக்குளம், கிருஷ்ணாபுரம், நரசிங்கபுரம், பி.குளம், சூலமாதேவி, வீடபட்டி, கணியூர், காரத்தொழுவு, வஞ்சிபுரம், உடையார்பாளையம், தாமரைப்பாடி, சீலநாயக்கம்பட்டி, கடத்தூர், ஜோதம்பட்டி, செங்கண்டிபுதூர், கருப்பசாமிபுதூர்.
தருமபுரி: அதியமான்கோட்டை, ஏலகிரி, சாமிசெட்டிபட்டி, பாளையம்புதூர், தடங்கம், ரெட்டிஹள்ளி, ஹெச்பிசிஎல் (HPCL), நாகர்கூடல், பரிகம், போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ், வெண்ணம்பட்டி, வெள்ளிச்சந்தை, பாலக்கோடு, சர்க்கரை ஆலை பகுதி, கடமடை, கொல்லஹள்ளி, எண்டபட்டி, மாரண்டஹள்ளி, புலிகரை, மல்லாபுரம், மோட்டூர், தொப்பூர், உம்மியம்பட்டி, சேக்காரப்பட்டி, கொல்லங்குட்டை, எட்டல்காடு, சின்னகனவாய்க்காடு, காட்டிவளவு, அகதிகள் முகாம்.
கிருஷ்ணகிரி: ராயக்கோட்டை டவுன், ஒன்னம்பட்டி, ஈச்சம்பட்டி, பி.அக்ரஹாரம், லிங்கம்பட்டி, கடுமஞ்சூர், புதுப்பட்டி, முகலூர், கொப்பக்கரை, தேவனம்பட்டி, நெல்லிக்குப்பம், லாலாபேட்டை, கல்மேல்குப்பம், தக்கன்பாளையம், எம்.ஆர்.புரம். வேலூர்: பாகாயம், ஒட்டேரி, சித்தேரி, அரியூர், ஆபீசர்ஸ் லைன், டோல்கேட், விருப்பாட்சிபுரம், சங்கரன்பாளையம், சாய்நாதபுரம், தொரப்பாடி.
தேனி: சின்னஓவுலாபுரம், முதலாபுரம், கன்னிசேர்வைபட்டி, எரசக்கநாயக்கனூர், அத்தங்கரைப்பட்டி, வருசநாடு, குமணந்தொழு, அருகவெளி, துரைசாமிபுரம், தென்பழனி, சீலையம்பட்டி.
இராணிப்பேட்டை: கொடைக்கல், ரெனண்டி, ஜம்புகுளம், மருதாலம், பாலகிருஷ்ணாபுரம், புலிவலம், சூரை, எம்.வி.புரம், மிட்டூர், வள்ளிமலை, திருவலம், பிரம்மபுரம், பூட்டுத்தாக்கு, கீழ்மின்னல், அரப்பாக்கம், பெருமுகை, சேவூர், கரணம்பட்டு.
கடலூர்: கண்டமங்கலம், சின்னபாபுசமுத்திரம், கொங்கராம்பாளையம், பி.எஸ்.பாளையம், பள்ளித்தென்னல், நவமால் காப்பேரி, நவமால் மருதூர், சேசங்கனூர், பொன்னங்குப்பம், கொண்டூர், மண்டகப்பட்டு, கொத்தம்பாக்கம், பெரியபாபுசமுத்திரம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.