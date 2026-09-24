/Tamil Nadu Power Cut: நாளை இந்த பகுதிகளில் மின்தடை.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tamil Nadu Power Cut September 25: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (செப்டம்பர் 25) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை: தாமஸ் பூங்கா, காமரஜா் சாலை, ரேஸ்கோா்ஸ், அவிநாசி சாலை (அண்ணா சிலை முதல் ஆட்சியா் அலுவலகம் வரை), திருச்சி சாலை (கண்ணன் டிபாா்ட்மென்டல் முதல் ராமநாதபுரம் சிக்னல் வரை), புலியகுளம் சாலை (சுங்கம் முதல் விநாயகா் கோயில் வரை), ராமநாதபுரம் 80 அடி சாலை, ஸ்ரீபதி நகா், சுசீலா நகா், ருக்மணி நகா், பாரதி நகா் 1 முதல் 6 வரை, பாப்பம்மாள் லே-அவுட், கருணாநிதி நகா் மற்றும் அங்கண்ணன் வீதி.
கோவை: பெரியநாயக்கன்பாளையம், நாயக்கன்பாளையம், கோவனுார், கூடலுார் செட்டிபாளையம் , ஜோதிபுரம், பிரஸ் காலனி, நெ.4 வீரபாண்டி, இடிகரை, செங்காளிபாளையம், பூச்சியூர், சாமநாயக்கன்பாளையம், அத்திபாளையம், கோவிந்தநாயக்கன்பாளையம், மணியகாரம்பாளையம், பாலமலை, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம், கோட்டைப்பிரிவு, சின்னமத்தம்பாளையம், மத்தம்பாளையம், செல்வபுரம், சாந்திமேடு மற்றும் பாரதி நகர்.
திருச்சி: மாம்பலாசாலை, டிரங்க் ஆர்டி, கும்பகோணதன் சாலை, காந்தன் என்ஜிஆர், வெள்ளிக்கிளமை சாலை, கீழ உல் வீதி, திமிராய சமுத்திரம், சின்னை பை பாஸ் ரோடு, திருவாளர் சோலை, கீழ வாசல்.
திருப்பூர்: உடுமலை, ஜி.நகர், அன்னக்குடியிருப்பு, நேருவீதி, பேரூராட்சி அலுவலகம், பூங்கா, ரயில்வே ஸ்டேஷன், காவல்நிலையம், மார்க்கெட், எஸ்.வி.புரம், பாலப்பம்பட்டி, மைவாடி, கணமனைகனூர், குறள்குட்டை, மடத்தூர், எம்.என்.பட்டிணம், எம்.என்.பட்டணம்.
இராணிப்பேட்டை: MRF நிறுவனம், தணிகைபோளூர், வடமாம்பாக்கம் மற்றும் இச்சிபுத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், நெமிலி, மேல்களத்தூர், கீழ்களத்தூர், செல்வமந்தை, காட்டுப்பாக்கம், வேட்டகுளம், பல்லாவரம், பேரப்பேரி, கீழ்வீதி, கீழ்வேங்கடபுயம், கீழ்துறை, மேலத்துறை, புன்னை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
தஞ்சாவூர் & புதுக்கோட்டை: (தஞ்சாவூர்): திருக்கனூர்பட்டி, அற்புதபுரம். (புதுக்கோட்டை): கரம்பாயம், ஆலத்தூர், பாப்பநாடு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.