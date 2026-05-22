  • /Tamil Nadu Power Cut May 23: தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் மின்தடை? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tamil Nadu Power Cut May 23: தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் மின்தடை? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 22, 2026, 02:44 PM IST|Updated: May 22, 2026, 02:44 PM IST

Tamil Nadu Shutdown Areas Tomorrow (May 23 - Saturday): தமிழ்நாட்டில் நாளை (மே 23) மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

 

1/5

தமிழ்நாட்டில் நாளை (மே 23) சனிக்கிழமை அன்று மின் வாரியத்தின் முக்கிய மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், பல்வேறு பகுதிகளில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்பட உள்ளது. இந்த மின்தடையானது காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

2/5

வேலூர்: பாக்கம், குடியாத்தம், நெல்லூர்பேட்டை, கீழலத்தூர், மோடிக்குப்பம், பிச்சனூர், போடிப்பேட்டை, பரதராமி, சேட்டுக்கரை, மோடிக்குப்பம், செருவாங்கி, சண்டப்பேட்டை, சைனகுண்டா. 

 

3/5

வேலூர்: பரவக்கல், கார்கூர், மோர்தானா, மீனூர், குளித்திகை, செண்டத்தூர், சின்னவரிகம், துத்திப்பேட்டை, பெரியவரிகம், உமராபாத், மிட்டலம், நரியம்புட், அழிஞ்சிக்குப்பம், சாத்தம்பாக்கம், ராஜக்கல், அனுப்பு, பரதராமி. 

 

4/5

வேலூர்: பேர்ணம்புட், பாலூர், ஓம்மக்குப்பம், கோத்தூர், குண்டலப்பள்ளி, சத்கர், ஏரிகுத்தி, எருக்கம்புட், பத்தரப்பள்ளி, பள்ளலக்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (மே 23) மின்தடை ஏற்பட உள்ளது. வேலூர் மாவட்டம் தவிர்த்து நாளை வேறு எங்கும் மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

5/5

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நாளை (மே 23) சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்பதால், பொதுமக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியத் தேவைகளை முன்கூட்டியே தயார் செய்து வைத்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும், மின் வாரியப் பணிகள் முன்னதாகவே நிறைவடைந்தால், அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே மின் விநியோகம் சீரமைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

