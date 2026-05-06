தமிழகத்தில் குடியரசுதலைவர் ஆட்சி? ஷாக்கில் விஜய்!

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வென்றும் அவர்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை இருக்கிறது.
தமிழக வெற்றி கழகத்தால், தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலையில், 6 மாதத்திற்கு குடியரசு தலைவர் ஆட்சி வர வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் இதில் பல பிரச்சனைகள் உள்ளது. இந்த நிலையில், குடியரசு தலைவர் ஆட்சி வந்தால், என்ன நடக்கும்? எப்போது மறுதேர்தல் நடக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. அக்கட்சி தான் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களில் வென்று மாபெரும் சாதனையை படைத்துள்ளது. விஜய் அவர் போட்டியிட்ட பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
இந்த சூழலில், விஜய்யின் தவெக தமிழக அரசாக பொறுப்பேறக உள்ளது. ஆனால், அதற்கு மெஜிக் நம்பர் 118 தேவையாக உள்ளது. இன்று (மே 06) காங்கிரஸ் தனது ஆதரவு நிலைப்பாட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துவிட்டது. இதன் மூலம் காங்கிரஸ் வென்ற 5 இடங்கள் தவெகவிற்கு கிடைத்துவிட்டது. இதன் காரணமாக இன்னும் 6 இடங்கள் மட்டுமே பெரும்பான்மைக்கு தேவையாக உள்ளது. இதற்காக விசிக, கம்னியூஸ்ட் கட்களிடம் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளது. இது தொடர்பான முடிவு நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் எடுக்கப்படும் என திருமாவளவன் கூறி உள்ளார்.
ஏற்கனவே அதிமுக தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை என்ற தனது நிலைப்பாட்டை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டது. இந்த நிலையில்தான், விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்பாரா? தவெக ஆட்சி தமிழகத்தில் அமையுமா? என்ற கேள்வி எழுந்த அதேசமயத்தில், தவகெ ஆட்சி அமையாவிட்டால், குடியரசு தலைவர் ஆட்சி வந்துவிடுமோ என்ற ஆச்சம் பலரது மத்தியில் உள்ளது.
தவெகவிற்கு 6 சீட் தேவை, அதிமுக ஆதரவு அளிக்கவில்லை. விசிக மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளும் ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றால், விஜய்யால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால் மறு தேர்தல் நடக்கும் இடைப்பட்ட 6 மாத காலத்தில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி தமிழகத்தில் நடைபெறும். ஆனால் இது தமிழகத்திற்கு ஆபத்தானது என கூறப்படுகிறது.
அதாவது, இந்த குடியரசு தலைவர் ஆட்சி வரும் நிலையில், தமிழக ஆளுநர் குடியரசு தலைவரின் பிரதிநிதியாக நிர்வாகத்தை மேற்கொள்வார். இந்த காலகட்டத்தில் பாஜக தனது திட்டங்களை நிறைவேற்ற வாய்ப்புள்ளது. இதனை குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே கொண்டு வர முடியும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், இது தொடர்பான விவாதம் சமூக வலைத்தளங்களில் சூடுபிடித்துள்ளது.