  • இன்றைய வானிலை நிலவரம்: திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, விருதுநகர், அரியலூர், ராணிப்பேட்டையில் மழை பெய்யுமா?

இன்றைய வானிலை நிலவரம்: திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, விருதுநகர், அரியலூர், ராணிப்பேட்டையில் மழை பெய்யுமா?

Tamil Nadu Rain Update: திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, விருதுநகர், அரியலூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 
தமிழ்நாட்டில் வரும் 11ஆம் தேதி வரை வெப்பநிலை 2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, விருதுநகர், அரியலூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி என்பதை பார்ப்போம்.  

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலையில் இன்று குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக சுமார் 19 டிகிரி செல்சியஸில் தொடங்கும். பின்னர் அதிகபட்ச வெப்பநிலை, 22.2 டிகிரி செல்சியஸாக உச்சம் தொடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. காற்றின் ஈரப்பதம் சுமார் 86% இருக்கும். காற்று 20 டிகிரி அளவில் NW 9.4 km/h என்ற வேகத்தில் வீசும்.  

தர்மபுரி: காலையில் மூடுபனியும் பின்னர் ஓரளவு மேகமூட்டமான வானமும் இருக்கும். குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக சுமார் 15.8 டிகிரி செல்சியஸில் தொடங்கி, அதிகபட்ச வெப்பநிலை, 18.2 டிகிரி செல்சியஸாக உச்சம் தொடும். காற்று 16.7 டிகிரி அளவில் ENE 7 km/h என்ற வேகத்தில் வீசும்.  

விருதுநகர்: விருதுநகரில் இன்று வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மேலும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 22.8 டிகிரி செல்சியஸாக உச்சம் தொடும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21.4 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கும். காற்று 21.1 டிகிரி அளவில் NE 14.1 km/h என்ற வேகத்தில் வீசும்.  

அரியலூர்: அரியலூரில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை சுமார் 20.4 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும். பின்னர் ​​அதிகபட்ச வெப்பநிலை 21.2 டிகிரி செல்சியஸாக உச்சத்தை எட்டும். காற்றின் ஈரப்பதம் சுமார் 89% இருக்கும். காற்று 20.6 டிகிரி திசையில் இருந்து மிதமான வடமேற்கு வேகத்தில் மணிக்கு 12 கிமீ வேகத்தில் வீசும்.  

ராணிப்பேட்டை: குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக சுமார் 16.4 டிகிரி செல்சியஸில் தொடங்கும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை, 20.9 டிகிரி செல்சியஸாக உச்சம் தொடும். மேலும் மக்கள் இன்று நாள் முழுவதும் வெப்பத்தை உணர முடியும். காற்று 21.1 டிகிரி அளவில் WNW 8.1 km/h என்ற வேகத்தில் வீசும்.

