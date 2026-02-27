புதிய ரேஷன் கார்டு, மார்ச் மாத தாயுமானவர் திட்டம் - 2 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகம் முதல் தாயுமானவர் மார்ச் மாதம் அப்டேட் வரை
Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு குறித்து லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. தாயுமானவர் திட்டம் மார்ச் மாதம் பொருட்கள் விநியோகம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் வயது முதிர்ந்த, அதாவது 65 வயதுக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருட்கள் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளுக்கே சென்று நேரடியாக விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இது குறித்து அரியலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு அம்மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், அரியலூரில் வயது முதிர்ந்தோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதார்களின் இல்லத்திற்கே சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட ரேஷன் பொருட்களை விநியோகம் செய்யும் முதல்வரின் தாயுமானவர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் அரியலூர் மாவட்டத்தில், 481 ரேஷன் கடைகளை சேர்ந்த 23288 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு, அவர்களின் இல்லங்களுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் வரும் மார்ச்- 2026 மாதத்தில் 2, 3 ஆகிய தேதிகளில், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று, குடிமைப்பொருட்களை விநியோகம் செய்ய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
எனவே, பயனாளர்கள் மேற்கண்ட தேதிகளில், குடிமைப்பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இரத்தினசாமி ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல், புதிய ரேஷன் கார்டு குறித்த அப்டேட்டும் வெளியாகியுள்ளது. அமைச்சர் சக்கரபாணி புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணபிப்பவர்களுக்கான குட்நியூஸை கொடுத்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அரசு விழாவில் பங்கேற்றபோது பேசிய அவர், புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தால் 15 நாட்களில் புதிய கார்டு கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற பின்பு, தமிழ்நாட்டில் குடும்ப அட்டை கோரி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களில் தகுதியான நபர்களுக்கு 15 நாட்களில் குடும்ப அட்டை வழங்கப்படுகிறது என்றார்.
அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 21.00 இலட்சம் புதிய குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இதுவரை 72078 குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறினார்.
மேலும், 3256 புதிய பகுதி நேர மற்றும் முழு நேர நியாய விலைக்கடைகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 2 இலட்சத்து 50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே, புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு உடனடியாக தேவைப்படுபவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்.
சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளதால், புதிய ரேஷன் கார்டு பணிகள் சீக்கிரம் முடிக்கவும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன