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ரேஷன் கார்டு பயோ மெட்ரிக் : முதியவர்கள், குழந்தைகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:20 AM IST

Ration Card : ரேஷன் கார்டு பயோர்மெட்ரிக் பதிவு தொடர்பாக முக்கிய அறிவுறுத்தல் வெளியாகியுள்ளது.

 

Ration Card : தமிழ்நாடு முழுவதும் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் பயோமெட்ரிக்கை ரேஷன் கார்டில் பதிவு செய்வது தொடர்பாக முக்கிய அப்டேட்

 

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தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கார்டு(Ration Card) வைத்திருப்பவர்கள் கட்டாயம் பயோமெட்ரிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் பயோமெட்ரிக் பதிவு செய்வது கட்டாயம்.

 

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வழக்கமாக பொருட்கள் வாங்கும் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று நேரடியாக உங்களின் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்துவிடலாம். தொழில் நிமித்தமாக வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் தங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று ஒரிஜினல் ரேஷன் கார்டை காண்பித்தும் தங்களின் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

 

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இதை செய்யாவிட்டால் ரேஷன் கார்டுகளில் இருந்து கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களின் பெயர்கள் தானாகவே நீக்கப்பட்டுவிடும். இதற்காகவே அரசு பலமுறை தொடர்ச்சியாக அறிவுறுத்தல் கொடுத்து வருகிறது.

 

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அந்தவகையில், குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர் தங்களின் கைவிரல் ரேகை மற்றும் கருவிழி பதிவுகளை ரேஷன் கடைகளில் பதிவு செய்யும் முன் ஆதாரில் அப்டேட் செய்யுமாறு அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

 

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இதேபோல் திருப்பூர் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அந்த அறிவிப்பில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் AAY மற்றும் PHH குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தங்களின் குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் தற்போது வரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.

 

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இதுவரை, பதிவு செய்யாதவர்கள் அருகில் உள்ள நியாய விலைக் கடைகளில் கைவிரல் ரேகையை வருகின்ற 31ம் தேதிக்குள் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும், கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யாமல் பணி நிமித்தமாக வேறு பகுதியில் வசிப்பவர்கள், தற்போது வசிக்கும் பகுதியின் அருகில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும்.

 

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இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்களை வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து நீக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் அருகில் உள்ள நியாய விலைக் கடை விற்பனையாளரிடம் இறந்த உறுப்பினர்களின் குடும்ப அட்டை எண்ணுடன் ஆதார் அட்டை நகலை வழங்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

TAGS:
Ration Card
Tamil Nadu government
biometric registration
Ration Card latest Update

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