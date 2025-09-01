Ration Card : தமிழ்நாட்டில் நீல நிற ரேஷன் கார்டு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ration Card : தமிழ்நாட்டில் யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன கலரில் ரேஷன் கார்டு கொடுக்கப்படும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ration Card : தமிழ்நாட்டில் 2 கோடி பேருக்கும் அதிகமானோர் ரேஷன் கார்டு வைத்திருகின்றனர். அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா, முன்னுரிமை அட்டைகள், முன்னுரிமைய அடைகள் அரிசி, முன்னுரிமையற்ற ரேஷன் கார்டு சர்க்கரை, பொருளில்லா அட்டை என பல வகைகளில் இருக்கின்றன.
இந்த அட்டைகளை தெரிந்து வைத்திருக்கும் பலருக்கும் ரேஷன் கார்டு பல வண்ணங்களில் கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை பெரும்பாலும் அறிந்திருக்க மாட்டீர்கள்
ஆம், தமிழ்நாட்டில் பச்சை, வெள்ளை, காக்கி, நீலம் என பல வண்ணங்களிலும் ரேஷன் கார்டு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த வண்ணங்கள் கொண்ட ரேஷன் கார்டுகளுக்கு பின்னாலும் மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறது.
அதனால், யார் யாருக்கு என்னென்ன கலரில் தமிழ்நாடு உணவுப் பொருள் வழங்கல்துறை ரேஷன் கார்டுகளை கொடுக்கிறது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
பச்சை நிற அட்டைகள் : அனைத்து அத்தியாவசிய பொருள்கள் .குடும்ப அட்டைகள். அரிசி மற்றும் இதர இன்றியமையாப் பொருட்கள் பெற விருப்பம் தெரிவித்தவர்களுக்கு பச்சை நிற குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
வெள்ளை நிற குடும்ப அட்டைகள் : சர்க்கரை விருப்ப குடும்ப அட்டைகள். அரிசிக்கு பதிலாக சர்க்கரை பெற விருப்பம் தெரிவித்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு அரிசி தவிர இதர அத்தியாவசியப் பொருட்களுடன் அரிசிக்கு பதிலாக 3 கிலோ கூடுதல் சர்க்கரை வழங்கப்படுகிறது.
வெள்ளை நிறம் :'எந்த பொருளும் பெற விருப்பமில்லை' என்ற குடும்ப அட்டைகள். பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் எந்தபொருளும் தேவையில்லை என விருப்பம் தெரிவித்தவர்களுக்கு 'எப்பொருளும் வேண்டா குடும்ப அட்டை'கள் வழங்கப்படுகின்றன.
காக்கி நிறம்: காவலர் அட்டைகள், காவல் ஆய்வாளர் பதவிக்கு இணையான அனைத்து காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் அவர்கள் கீழ் பணியாற்றும் காவலர்களுக்கு காவலர் அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
நீல நிறம் : வனக்காவலர் அட்டைகள். வன காவல் ஆய்வாளர் பதவிக்கு இணையான அனைத்து வன காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் அவர்கள் கீழ் பணியாற்றும் வன் காவலர்களுக்கு காவலர் அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன.