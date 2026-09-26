/ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பு eKYC முகாம்

ரேஷன் கார்டு கைரேகை பதிவு செய்ய இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பு முகாம் நடக்க உள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
ரேஷன் கார்டு கைரேகை பதிவை மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இதுவரை செய்யாதவர்கள் இன்று நடக்கும் சிறப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டு கைரேகை பதிவு செய்யலாம்.
1. மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்: தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2013-ன் கீழ், முன்னுரிமை மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா குடும்ப அட்டைதாரர்களின் விவரங்களைச் சரிபார்க்க, மின்னணு குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்துப் பயனாளிகளும் கைரேகை அடிப்படையிலான eKYC சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
2. தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் பணிகள்: குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் இன்றி இப்பணியை மேற்கொள்ளும் நோக்கில், கடந்த அக்டோபர் 2023 முதல் நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் கைரேகை சரிபார்ப்பு (eKYC) பணிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்றன.
3. தற்போதைய நிலவரமும் சாதனையும்: தற்போது வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகளில் 96.57% பயனாளிகளுக்கு கைரேகைப் பதிவுப் பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
4. இன்று நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்: இந்த eKYC சரிபார்ப்புப் பணியினை 100 சதவீதம் முழுமையாக நிறைவு செய்யும் நோக்கில், இன்று (26.09.2026) தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது.
5. இடைத்தேர்தல் பகுதிகளுக்கு விதிவிலக்கு: இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளைத் தவிர்த்து, மற்ற அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இந்த சிறப்பு முகாம் வழக்கம்போல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
6. விடுபட்ட பயனாளிகளுக்கு அழைப்பு: இதுவரை நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் கைரேகைப் பதிவு செய்யாத குடும்ப அட்டைதாரர்கள், இன்று நடைபெறும் இந்தச் சிறப்பு முகாமினைப் பயன்படுத்தித் தங்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் eKYC பதிவினை உடனடியாக நிறைவு செய்து கொள்ளுமாறு செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை மூலம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.