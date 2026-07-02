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ரேஷன் கார்டு முக்கிய அறிவிப்பு! புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க அருமையான வாய்ப்பு

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 02, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:10 PM IST

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம், பெயர் சேர்க்க உள்ளிட்டவைகளுக்கு ஜூலை மாதம் அரசு கொடுக்கும் வாய்ப்பு குறித்த விவரம்

 

Ration Card : ஜூலை மாதம் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் வாய்ப்பு குறித்த விவரங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

 

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தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ், பொதுமக்கள் தங்களின் ரேஷன் கார்டு (Ration Card) தொடர்பான குறைகளை எளிதில் நிவர்த்தி செய்து கொள்ளும் வகையில் ஜூலை மாதத்திற்கான ரேஷன் கார்டு குறைதீர்ப்பு முகாம்கள்  நடைபெற உள்ளன.

 

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இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளையும், முகாம் நடைபெறும் இடங்களின் பட்டியலையும் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் விரைவில் வெளியிட இருக்கிறார்கள். ரேஷன் கார்டில் மாற்றங்கள் செய்யக் காத்திருக்கும் பொதுமக்களுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

 

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இந்த முகாம்களில் பொதுமக்கள் தங்களின் குடும்ப அட்டை தொடர்பான பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வுகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். குறிப்பாகக் கீழே உள்ள சேவைகளுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்:

 

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புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம்: இதுவரை குடும்ப அட்டை இல்லாதவர்கள் புதிய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு ற விண்ணப்பிக்கலாம்.

 

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பெயர் சேர்த்தல் மற்றும் நீக்கல்: குடும்பத்தில் புதிதாகத் திருமணமானவர்கள் அல்லது குழந்தைகளின் பெயர்களைச் சேர்க்கவும், காலமானவர்களின் பெயர்களை நீக்கவும் தேவையான ஆவணங்களுடன் மனு அளிக்கலாம்.

 

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முகவரி மற்றும் கடை மாற்றம்: ரேஷன் கார்டில் உள்ள வீட்டு முகவரியை மாற்றவும், தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைக்கு கார்டை மாற்றவும் விண்ணப்பிக்கலாம். குடும்பத் தலைவரின் படம், பெயர், வயது, மொபைல் எண் போன்றவற்றில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்திக் கொள்ளலாம்.

 

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மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்புச் சேவை: தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரவும் மூத்த குடிமக்கள் இந்த முகாம்களில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

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ஏற்கனவே ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்து மேலே சொன்ன கோரிக்கைகளுக்காக முகாமிற்குச் செல்லும் போது பொதுமக்கள் தற்போதைய ரேஷன் கார்டு, குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதார் கார்டு, பெயர் சேர்க்க விரும்பினால் குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ், தம்பதிகள் திருமணப் பதிவுச் சான்றிதழ் உள்ளிட்டவைகளை மறக்காமல் எடுத்துச் செல்லுங்கள்.

 

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பொதுவாக இந்த குறைதீர்ப்பு முகாம்கள் மாதத்தின் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது சனிக்கிழமைகளில் தாலுகா வாரியாக உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் காலை 10:00 மணி முதல் பிற்பகல் 01:00 மணி வரை நடைபெறும். எனவே, ஜூலை மாத ரேஷன் கார்டு குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களை தேவைப்படுபவர்கள் சரியான வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

TAGS:
Ration Card
smart ration card
New Ration Card
Tamil Nadu government
Grievance Camp

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