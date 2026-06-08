/Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து வீடு மாறிவிட்டீர்களா? முக்கிய அப்டேட்

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து வீடு மாறியவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அப்டேட்
Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் மக்களே! புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பித்த பிறகு வீடு மாறியவர்கள் என்றால் அவர்கள் எல்லாம் இந்த மூன்று முக்கிய தகவல்களை கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, புதிய ரேஷன் கார்டு (Ration Card) விண்ணப்பங்கள் மீதான பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து நீண்ட நாட்களாக காத்திருப்பவர்களுக்கு, எல்லா ஆவணங்களும் சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில் விரைவில் புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைத்துவிடும்.
பொதுமக்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாது. முதலில் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையிலேயே விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
அந்தவகையில் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்கள் பகுதி பகுதியாக குறிப்பிட்ட இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்குள் விண்ணப்பித்தவர்களின் மனுக்கள் பரிசீலிகப்பட்டு, அதன்பிறகு அடுத்தடுத்த மாதங்களில் விண்ணப்பித்தவர்களின் மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்படும். அதாவது வரிசைப்படியே உங்களின் புதிய ரேஷன் கார்டு மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்படும்.
இப்படி அதிகாரிகள் பரிசீலிக்கும்போது உங்களின் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பத்தில் எல்லா ஆவணங்களும் சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில் உங்களுக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு சீக்கிரம் கிடைத்துவிடும். அதிகாரிகள் விரைவாக ஒப்புதல் கொடுத்துவிடுவார்கள். அதற்கு முன்பாக உங்களிடம் விசாரணை, கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும்.
இதில் எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லை என்றால் புதிய ரேஷன் கார்டு உறுதி. அதேநேரத்தில் அதிகாரிகளின் விசாரணையில் ஆவணங்களில் முரண்பாடு இருந்தால் கார்டு கிடைப்பது கஷ்டம். அதிலும், புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்த பிறகு திடீரென வீடு மாறியவர்கள் கள ஆய்வில் இடியாப்ப சிக்கலை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
ஏனென்றால் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது ஒரு முகவரியில் இருந்திருப்பீர்கள். இப்போது வேறொரு முகவரியில் வசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடும். இந்த சூழலில் அதிகாரிகள் ஆய்வில் நீங்கள் கொடுத்த முகவரியில் வசிக்கவில்லை என்றால் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படவே வாய்ப்புகள் அதிகம்.
இப்போது இருக்கும் முகவரியில் இருந்து மீண்டும் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்த வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், புதிய அரசு என்பதால் அதிகாரிகள் மாற்றம் அடிக்கடி நடத்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாற்றத்தில் புதிதாக வரும் அரசு அதிகாரி மீண்டும் புதிதாக ஆரம்பத்தில் விசாரிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஏராளமான நலத்திட்டங்கள் கிடைக்கும் என்பதாலும், விசாரிக்காமல் ரேஷன் கார்டு கொடுத்தால் சட்டச்சிக்கல் வரும் என்பதாலும், இதுதொடர்பான விசாரணையை அதிகாரிகள் தவிர்க்கவே மாட்டார்கள்.
அந்தவகையில் பார்க்கும்போது, புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து வீடு மாறியிருந்தால் உங்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்புகளே அதிகம். ஒரே தாலுக்காவிற்குள் வந்துவிட்டால்கூட கொஞ்சம் பரிசீலிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. தாலுகாவே மாறி குடியிருந்தால், அதுவும் வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்களாக இருந்தால் விண்ணப்பம் முழுமையாக நிராகரிக்கப்படும்.