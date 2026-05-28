/நாளை சுப முகூர்த்த நாள்... மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி - பதிவுத்துறை அறிவிப்பு

Tamil Nadu Registration Department : வைகாசி மாதத்தில் வெள்ளிக்கிழமை சுபமுகூர்த்த தினமான நாளை (மே 29) பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் அனைத்து சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களிலும் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பதிவுத்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுபமுகூர்த்த தினங்கள் என கருதப்படும் நாட்களில் அதிகளவில் ஆவணப் பதிவுகள் நடைபெறும். நல்ல நாட்களில், நிலம், வீடு போன்ற தங்களின் சொத்துகளுக்கு ஆவணப் பதிவுகளை மேற்கொள்வார்கள்.
எனவே, அன்றைய தினங்களில் பொதுமக்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப, ஆவணப் பதிவுக்காக கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள் பதிவுத்துறை தரப்பில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பபடுகிறது.
அந்த வகையில், நடப்பு வைகாசி மாதத்தில் நாளை (மே 29) சுபமுகூர்த்த தினமாகும். அதுவும் வெள்ளிக்கிழமை சுபமுகூர்த்தமாகும். எனவே, அதிகளவில் பத்திரப் பதிவுகள் நிகழும் என்பதால் கூடுதலாக முன்பதிவு வில்லைகள் ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு பல்வேறு தரப்பு பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டதாக பதிவுத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
எனவே, வைகாசி மாதத்தின் சுபமுகூர்த்த தினமான நாளை (மே 29) ஒரு சார்பதிவாளர் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 முன்பதிவு வில்லைகளும், இரண்டு சார்பதிவாளர்கள் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு 200-க்கு பதிலாக 300 முன்பதிவு வில்லைகளும் ஒதுக்கீடு செய்து பதிவுத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரத்தில், அதிகளவில் ஆவணப் பதிவுகள் நடைபெறும் 100 அலுவலகங்களுக்கு 100-க்கு பதிலாக 150 சாதாரண முன்பதிவு வில்லைகளோடு, ஏற்கெனவே வழங்கப்படும் 12 தட்கல் முன்பதிவு வில்லைகள் கூடுதலாக 4 தட்கல் என 16 தட்கல் முன்பதிவு வில்லைகளும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கிட பதிவுத்துறை உத்தரவிடப்பட்டது.