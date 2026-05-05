மகளிர் உரிமைத்தொகை வராது! எல்லோருக்கும் மாதம் ரூ.2500 - விஜய் விரைவில் அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் மாதம் ரூ.2500 கிடைக்க விஜய் உத்தரவிடுவார் என எதிர்பார்ப்பு
Kalaignar Magalir Urimai Thogai :தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இனி மகளிர் உரிமைத்தொகை வராது, ஆனால் எல்லா குடும்பங்களுக்கும் மாதம் ரூ.2500 கிடைக்கப்போகிறது. முழு விவரம்
தமிழ்நாட்டில் இப்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) இனி கிடைக்காது. ஆனால், அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் மாதம் ரூ.2,500 கொடுக்கப்போவதாக தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
திமுக தன்னுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மாதம் 2000 உயர்த்தி கொடுக்கப்படும் என அறிவித்தது. இருப்பினும் குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டுமே சென்று சேர்ந்தது.
திமுக அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விதிமுறைகளை வகுத்து சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கும், பெண்களுக்கும் மட்டுமே கொடுத்தது.
இதனை தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையகா விமர்சித்தன. எல்லா குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்க வேண்டும் என விஜய் உள்ளிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் வலியுறுத்தினர்.
மேலும், தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் எல்லா குடும்பங்களுக்கும் மாதம் 2500 கொடுப்போம் என தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுக்கப்படும் என விஜய் அறிவித்தார். அவருடைய வாக்குறுதி மீது தமிழ்நாட்டு மக்கள் அளவு கடந்த நம்பிக்கை வைத்து இப்போது பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றியையும் கொடுத்துவிட்டனர்.
விரைவில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் முதலமைச்சராக பொறுபேற்க உள்ளார். இதற்காக ஆட்சிக்கு தேவையான 118 இடங்களைப் பெற காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டிருக்கிறார்.
மே மாத இறுதிக்குள் தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுபேற்க வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாட்டில் புதிய ஆட்சி அமைக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் பெண்களுக்கு மாதம் 2500 வழங்கும் திட்டத்துக்கு முதல் கையெழுத்து போடுவார் என எதிர்பார்கப்படுகிறது.
ஏனென்றால் இந்த தொகையை நம்பி பல கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் இருக்கின்றனர். மருந்து மாத்திரைகள் வாங்க திமுக அரசு மாதம் கொடுத்த 1000 ரூபாயை லட்சக்கணக்கான மக்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர்.
இதனால் ஜூன் மாதமே 2500 ரூபாய் தொகையை தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் அனைத்து தமிழ்நாட்டு குடும்பங்களுக்கும் கிடைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் போல் விதிமுறைகள் வகுத்து குறிப்பிட்ட தகுதியான குடும்பங்களுக்கு மட்டும் கிடைத்தது போல் செய்யாமல் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.