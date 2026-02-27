குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்

Thanjavur Local Holiday On March 2nd: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு மார்ச் 2ஆம் தேதி (திங்கள் கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், அந்த மாவட்டத்திற்கு 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வருகிறது.
Thanjavur Local Holiday On March 2nd: மாசிமகத் திருவிழாவினை முன்னிட்டு, மார்ச் 2ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
2025-26ஆம் ஆண்டு கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. தற்போது அனைத்து மாணவர்களும் பொதுத் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். வரும் மார்ச் மாதத்தில் இருந்து பொதுத் தேர்வுகள் தொடங்க உள்ளது. இதனால், அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களும் தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், மார்ச் மாதம் இன்னும் ஒரு நாட்களில் தொடங்க உள்ள நிலையில், மார்ச் மாதத்தில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை இருக்கும் என மாணவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், மாணவர்களுக்கு குஷியான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, மார்ச 2ம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரிகள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாசிமக் திருவிழாவை முன்னிட்டு, மார்ச் 2ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், அன்றைய தினம் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கா ன தேர்வுகள் மாற்றமின்றி நடைபேறும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், மார்ச் 14ஆம் தேதி வேலை நாளாக செயல்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் அறிவித்துள்ளார். இதனால், தஞ்சாவூர் மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.
அதாவது, பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, மார்ச் 1ஆம் தேதி ஞாயிற்று கிழமை, மார்ச் 2ஆம் தேதி திங்கள் கிழமை என மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து விடுமுறை வருகிறது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.
ஏற்கனவே, மார்ச் மாதத்தில் பொது விடுமுறைகளும் வருகிறது. அதாவது, மார்ச் 3ஆம் தேதி தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு, மார்ச் 21ஆம் தேதி சனிக்கிழமை ரம்லான் பண்டிகை, மார்ச் 31ஆம் தேதி செவ்வாய் கிழமை மகாவீர் ஜெயந்தி என மூன்று நாட்கள் பொது விடுமுறை வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.