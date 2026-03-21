மாணவர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை, வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

Holiday List For April Month 2026: ஏப்ரல் 2026ல் பள்ளி விடுமுறைகளின் முழுமையான பட்டியலையும், புதிய கல்வி அமர்வு குறித்த விவரங்களும், கோடை விடுமுறை தொடர்பான தகவல்களும் மற்றும் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகளும் வெளியாகியுள்ளது.

முக்கிய தகவல்கள்:

  1. ஏப்ரல் 2026, பள்ளிகளுக்கான புதிய கல்வி அமர்வின் தொடக்கும். 
  2. மகாவீர் ஜெயந்தி மற்றும் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் போன்ற விடுமுறை நாட்கள் ஏப்ரல் 2026ல் வருகின்றன.
  3. விடுமுறை அட்டவணைகள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். 
April Month Holiday List: ஏப்ரல் 2026 மாதமானது இந்தியா முழுவதும் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான மாதமாகும்; ஏனெனில் இம்மாதத்தில் பல முக்கிய விடுமுறைகள் மற்றும் பண்டிகைகள் நிழப் போகிறது, பெரும்பாலான பள்ளிகளில் புதிய கல்வி அமர்வின் தொடக்கத்தையும் இது குறிக்கிறது. மார்ச் மாதத்தில் இறுதித் தேர்வுகள் நிறைவடைந்த பிறகு, மாணவர்கள் புதிய வகுப்புடன், புதிய பாட திட்டங்களுடம் வகுப்பிற்குள் அடியெடுத்து வைக்க உள்ளனர்.

அதே வேளையில், மகாவீர் ஜெயந்தி, புனித வெள்ளி மற்றும் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் போன்ற விடுமுறை இருக்கும், இந்த நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கூடும்.  

இந்தியாவில், ஏப்ரல் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் பள்ளி விடுமுறைப் பட்டியலை இங்கே காணலாம். பள்ளி வாரியங்கள் மற்றும் மாநிலங்களைப் பொறுத்து, இவ்விடுமுறைகளில் சிறிய அளவிலான மாற்றங்கள் இருக்கக்கூடும்.

ஏப்ரல் 1, 2026 - பங்குனி உத்திரம்  ஏப்ரல் 2, 2026 - மகாவீர் ஜெயந்தி ஏப்ரல் 3, 2026 - புனித வெள்ளி ஏப்ரல் 5, 2026 - ஈஸ்டர் ஏப்ரல் 13, 2026 - வைசாகி ஏப்ரல் 14, 2026 - அம்பேத்கர் ஜெயந்தி ஏப்ரல் 14, 2026 - தமிழ் புத்தாண்டு ஏப்ரல் 15, 2026 - போஹாக் பிஹு, அசாமிய புத்தாண்டு விழா ஏப்ரல் 17, 2026 - சில மாநிலங்களில் கோடைக் கால விடுமுறை தொடங்கும்.

ஏப்ரல் மாதத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று, இந்தியா முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் புதிய கல்வி அமர்வு (2026–27) தொடங்குவதாகும்.

இதற்கிடையில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அவ்வப்போது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக,  பங்குனி மாதம் என்பதால், கோயில் திருவிழாக்கள் நடைபெறுகிறது. இதனால்,  குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.   

