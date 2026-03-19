தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை.. குஷியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள்.. சூப்பர் அறிவிப்பு

Tamil Nadu School, Colleges Holiday: ரம்லான், யுகாதி பண்டிகையை முன்னிட்டு, இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை இருக்கலாம். இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.
Tamil Nadu School, Colleges Holiday: 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு நடந்து வரும் நிலையில், அவர்கள் அடுத்தடுத்த தேர்வுக்கு தயாராக இந்த விடுமுறை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. 10, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் மார்ச் தொடக்கத்தில் இருந்தே தேர்வுகள் நடந்து வருகிறது. மேலும், 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இன்னும் தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. விரைவில் இதற்கான தேதியை பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வருகிறது.
தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு மற்றும் யுகாதி பண்டிகையை முன்னிட்டு, இன்று மார்ச் 19ஆம் தேதி (வியாழன் கிழமை) அன்று தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தெலுங்கு, கன்னட மொழி பேசும் மக்கள், சாமி தரிசனம் செய்து, விருந்துடன் உகாதி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து, இஸ்லாமியர்களின் புனித பண்டிகையான ரம்ஜான் பண்டிகை தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ விடுமுறைப்படி, வரும் மார்ச் 21ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று வருகிறது. ஆனால், பிறை தென்படும் பட்சத்தில் நாளை (மார்ச் 20) வெள்ளிக்கிழமை கூட இருக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது. இந்தியாவில் பெரும்பாலும் வெள்ளி அல்லது சனிக்கிழமை ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.
ஒருவேளை இன்றே பிறை தென்பட்டால், வெள்ளிக்கிழமை ரம்ஜான் கொண்டாடப்படும். அப்படி அமையும் பட்சத்தில், இன்று முதல் ஞாயிறு வரை இடைவெளி இல்லாமல், தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை இருக்கும். இருப்பினும், ரம்ஜான் பண்டிகைக்கான சரியான தேதியை தலைமை காஜியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்கு பிறகே உறுதி செய்ய முடியும்.
இன்று (மார்ச் 19) மாலை அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மார்ச் 21 (சனிக்கிழமை), மார்ச் 22 (ஞாயிற்று கிழமை) என தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதன் மூலம், பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.
இதனை அடுத்து, மார்ச் மாதத்தில் மற்றொரு அரசு விடுமுறை உள்ளது. அதாவது, மார்ச் 31ஆம் தேதி மஹாவீர் ஜெயந்தி விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. புதன் கிழமை மஹாவீர் ஜெயந்தி வருகிறது. எனவே, அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் நிலையில், அதற்கு முன்பாகவே பள்ளி மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் சில தினங்களில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.