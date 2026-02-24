English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மார்ச் 4ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு

மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மார்ச் 4ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு

Tenkasi Local Holiday On March 3rd:  தென்காசி மாவட்டத்திற்கு மார்ச் 4ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

Tenkasi Local Holiday On March 3rd:   இதன் மூலம் மார்ச் மாதத்தில் மட்டும் 11 நாட்கள் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வருகிறது. வார இறுதி நாட்களையும் சேர்த்து 11 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.
தமிழகத்தில் தற்போது 2025-26 கல்வியாண்டு தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. மாணவர்கள் அனைவரும் இறுதித் தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். மார்ச் மாதம் முதல் பொதுத் தேர்வுகளும் நடைபெற உள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் அதற்கு தீவிரமாக தயாராக வருகின்றன்ர்.  

இதற்கிடையில், மார்ச் மாதத்தில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை இருக்கும் என மாணவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. ஜனவரி மாதத்தில் பொங்கல், குடியரசுத் தினம், புத்தாண்டு என தொடர்ந்து விடுமுறையாக இருந்தது. ஆனால், பிப்ரவரி மாதத்தில் வார இறுதி நாட்களை தவிர்த்து, எந்த விடுமுறையும் அவர்களுக்கு இல்லை.  

இதனால், மார்ச் மாதத்தில் விடுமுறை நாட்கள் எத்தனை இருக்கும் என எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். இதற்கிடையில், மார்ச் 4ஆம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.   

அதாவது, கன்னியாகுமரி அய்யா வைகுண்டசாமியின் 194வது அவதாரத் திருவிழா மார்ச் 4ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த திருவிழாவுக்கு தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள மக்கள் ஆண்டுதோறும் கலந்து கொள்கிறார். எனவே, அவர்களுக்கு அன்றைய தினம் மார்ச் 4ஆம் தேதி தென்காசி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

அன்றைய தினம் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், மார்ச் 4ஆம் தேதி பொதுத்தேர்வுகள் இருப்பின், சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு விடுமுறை கிடையாது. மற்ற வகுப்புகளுக்கு விடுமுறை இருக்கும்.   

இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில்,  மார்ச் 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, மார்ச் மாதத்தில் மட்டும் மூன்று பொது விடுமுறை நாட்கள் வருகிறது. அதாவது, மார்ச் 19ஆம் தேதி (வியாழன் கிழமை) தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு, மார்ச் 21ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) ரமலான் பண்டிகை, மார்ச் 31ஆம் தேதி (செவ்வாய்கிழமை) மகாவீர் ஜெயந்தி என மூன்று பொது விடுமுறை நாட்கள் இருக்கிறது.    

இதுபோக, ரமலான் பண்டிகை சனிக்கிழமை வருகிறது. இதனை தவிர்த்து, மீதமுள்ள வார இறுதி நாட்கள் சேர்த்து மொத்தம் 8 நாட்களும், பொது விடுமுறை 3 நாட்கள் என மொத்தம் 11 நாட்கள் மார்ச் மாதத்தில் மட்டும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை வருகிறது. இதனால், அவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

