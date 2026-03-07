குஷியில் மாணவர்கள்.. மார்ச் 9ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Pudukkottai Local Holiday On March 9th: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு மார்ச் 9ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.
Tamil Nadu School Holiday Latest: தமிழகத்தில் தற்போது 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வுகள் நடந்து வரும் நிலையில், மார்ச் 9ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். ஏற்கனவே, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மார்ச் 2ஆம் தேதி தொடங்கிய 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு, மார்ச் 26ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
தொடர்ந்து, 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 11ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. இதற்கிடையில், 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு தேதிகள் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. விரைவில் இதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அவ்வப்போது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மாசி மாதம் என்பதால், கோயில் திருவிழாக்கள் நடைபெறுகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு மார்ச் 9ஆம் தேதி (திங்கள் கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருவப்பூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் திருவிழா மார்ச் 9ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த திருவிழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக மக்கள் வருவார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்டு, மார்ச் 9ஆம் தேதி புதுக்கோட்டைக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், மார்ச் 19ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரிகள் அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் தேர்வுகள் ஏற்கனவே மார்ச் 9ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால், இந்த உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு பொருந்தாது என மாவட்ட நிர்வாகம் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது. அரசு பொதுத் தேர்வுகள் முன் அறிவிக்கப்பட்ட தேதிகளின்படி, மாற்றமின்றி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.