/குஷியில் மாணவர்கள்.. 3 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான சூப்பர் தகவல்!

TN June School Holidays Latest: தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு ஜூன் மாதம் மூன்று நாட்கள் வருகிறது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். ஜூன் மாதத்தில் எப்போது விடுமுறை வருகிறது என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, வகுப்புகள் நடந்து வருகிறது. 2026-27ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. இப்போது தான் கோடை விடுமுறை முடிந்தது. ஆனால், மாணவர்கள் விடுமுறைக்காக காத்திருக்கின்றனர். பொதுவாகவே ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் விடுமுறை என்பதே இருக்காது.
மற்ற மாதங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ஜூன் மாதத்தில் பெரிய அளவில் விடுமுறை என்பது இருக்காது. இந்த நிலையில், ஜூன் மாதத்தில் ஒரே ஒரு அரசு விடுமுறை வருகிறது. வார இறுதி நாட்களுடன் இந்த அரசு விடுமறை வருகிறது. இதனால், 3 நாட்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை வருகிறது.
அதன்படி, ஜூன் 26ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மொஹரம் பண்டிகை வருகிறது. மொஹரம் பண்டிகை அன்று அரசு விடுமுறை நாள். வெள்ளிக்கிழமை என்று மொஹரம் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், அடுத்தடுத்து வரும் சனி, ஞாயிறும் விடுமுறை நாட்கள் தான்.
அதாவது, ஜூன் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அடுத்து, நான்காவது சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழ என மூன்று நாட்கள் சேர்த்து விடுமுறை வருகிறது. இந்த மூன்று நாட்களும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், சில பள்ளிகள் ஜூன் 27ஆம் தேதி பள்ளிகளை நடத்தலாம். ஆனால், பெரும்பாலான அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளுக்கு ஜூன் 26 (மொஹரம்), ஜூன் 27 (சனி), ஜூன் 28ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை என தொடர் விடுமுறை இருக்கும். இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.