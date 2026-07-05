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குஷியில் மாணவர்கள்! ஜூலையில் விடுமுறை அறிவிப்பு.. எத்தனை நாட்கள் தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:10 AM IST

TN School Holidatys July Month: தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜூலை மாதத்தில் மட்டும் 8 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. சனி, ஞாயிற்றுகிழமை விடுமுறைகளை தவிர, அரசு விடுமுறை எதுவும் இல்லை என்பது மாணவர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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தமிழகத்தில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. ஜூன் 7ஆம் தேதி கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டு தேர்வுக்காக தயாராகி வருகின்றனர். ஆசிரியர்களும் அதற்கான பாடத்திட்டங்களை முடித்து வருகின்றனர்.

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இந்த நிலையில்,  பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜூலை மாதத்தில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். கடந்த ஜூன் மாதத்தை பொறுத்தவரை, ஒரு நாள் மட்டுமே அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் மாதத்தில் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ஒருநாள் மட்டும் அரசு விடுமுறை மொஹரம் பண்டிகைக்காக விடுக்கப்பட்டது. 

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 சனி, ஞாயிறு விடுமுறையை தாண்டி, மொத்தமாக ஜூன் மாதத்தில் 12 நாட்கள் மட்டுமே விடுமுறை கிடைத்தது. இந்த நிலையில், ஜூலை மாதத்தில் எத்தனை நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வருகிறது என்று பார்ப்போம்.  ஜூலை மாதத்தில் மாணவர்களுக்கு ஒரு நாள் கூட, அரசு விடுமுறை கிடையாது. 

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வார விடுமுறை மட்டும் ஜூலை மாதத்தில் மாணவர்களுக்கு கிடைக்ககும். அதன்படி, ஜூலை 4ம் தேதி சனிக்கிழமை, ஜூலை 5ம் தேதி ஞாயிற்று கிழமை, ஜூலை 11ம் தேதி சனிக்கிழமை,  ஜூலை 12ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை, ஜூலை 18ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, ஜூலை 19ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை, ஜூலை 2ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, ஜூலை 26ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை என மொத்தம் 8 நாட்கள் மட்டுமே விடுமுறை வருகிறது.

 

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ஜூலை மாதத்தில் மொத்தம் 8 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.  மேலும், ஒரு அரசு விடுமுறை கூட வராதது மாணவர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGS:
TN School Holidays
July Month

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