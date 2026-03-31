நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்!

Tamil Nadu School Holiday On April 1st: ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியான நாளை இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு, தென்காசி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்து.
Tamil Nadu School Holiday On April 1st: நெல்லை, தென்காசி ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களை தவிர, மற்ற மாவட்டங்களில் வழக்கம் போல் பள்ளிகள் செயல்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. தற்போது 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வுகள் நடந்து வருகிறது. இன்னும் சில தினங்களில் 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் முடிவடைய உள்ளது. இதற்கிடையில், 6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுககு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெற உள்ளது.
1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரை முழு ஆண்டு தேர்வு நடைபெற உள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் அதற்கு தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், மாணவர்களுக்கு நாளை விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்திற்கு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி (நாளை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை (ஏப்ரல் 1) பங்குனி உத்திரம் தமிழகம் முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால், அனைத்து முருகன் கோயிலிலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். இதனை கருத்தில் கொண்டு, நெல்லை, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுககு மற்றும் அரசு சார்ந்த பொதுத் துறை நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், தற்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளதால், ஆசிரியர்கள், அரசு அலுவலகர்கள், பாதுகாப்பு பணியாளர்களுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தாது. இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி வேலைநாளாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டத்தில் வருகின்ற 01.04.2026 (புதன்கிழமை) அன்று பங்குனி உத்திர திருவிழா நடைபெறுவதை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டத்திலுள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளில் நடைபெறும் பொதுத்தேர்வுகள் மற்றும் முக்கியத் தேர்வுகளுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்களுக்கும், நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்குறிப்பிட்ட நாளில் அரசு தேர்வுகள் ஏதுமிருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட தேர்வு எழுதும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், தேர்வு தொடர்பாக பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு இந்த உள்ளூர் விடுமுறை பொருந்தாது. மேற்குறிப்பிட்ட உள்ளூர் விடுமுறை நாளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் பணி எவ்வித தொய்வின்றி வழக்கம் போல் நடைபெறும். மேலும் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து துறை அலுவலர்களுக்கு இந்த உள்ளூர் விடுமுறை பொருந்தாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் உள்ளூர் விடுமுறையானது செலாவணி முறிச்சட்டம் 1881 (Under Negotiable Instrument Act-1882)-ன் கீழ் அறிவிக்கப்படவில்லை என்பதால் வங்கிகளுக்கு இவ்விடுமுறை பொருந்தாது. இம்மாவட்ட கருவூலம், சார்நிலைக்கருவூலங்கள் குறைந்தபட்ச பணியாளர்களைக் கொண்டு அரசு காப்புகள் (Government Securities) தொடர்பான அவசரப் பணிகளை கவனிப்பதற்காக செயல்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில் ஏப்ரல் 11ஆம தேதி சனிக்கிழமை அன்று தென்காசி மாவட்டத்திற்கு வேலை நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.