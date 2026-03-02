English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • குஷியில் மாணவர்கள்! நாளை 3 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. சூப்பர் அறிவிப்பு

குஷியில் மாணவர்கள்! நாளை 3 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. சூப்பர் அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday On March 4th:  தமிழகத்தில் நாளை மறுநாள் (மார்ச் 4) மூன்று மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Tamil Nadu School Holiday On March 3rd:  அதாவது, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி ஆகிய  3 மாவட்டங்களுக்கு நாளை மறுநாள் (மார்ச் 4) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1 /7

2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது.  இன்று 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தொடங்கியுள்ளது. மேலும், மற்ற வகுப்பு மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில்,  மார்ச் மாதத்தில் உள்ளூர் விடுமுறை அதிகம் வருகிறது. 

2 /7

அந்த வகையில்,  மார்ச் 4 (புதன்கிழமை) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, நெல்லை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 /7

சுவாமிதோப்பு அய்யா வைகுண்டசாமியின் 194வது அவதாரத் திருநாளை முன்னிட்டு, வரும் மார்ச் 4ஆம் தேதி அன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாளில் தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில்   இருந்து மக்கள் கலந்து கொள்வார்கள்.

4 /7

இதனால், தென்காசி, கன்னியாகுமரி, நெல்லை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மார்ச் 4ஆம் தேதி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாளில் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுலவகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய நாளில் பொதுத்தேர்வுகள் வழக்கம்போல் செயல்படும். 

5 /7

இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், மார்ச் 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய நாளில் வழக்கம் போல் பள்ளி, கல்லூரிகள் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

6 /7

மேலும், இன்று மார்ச் 2ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாசிமக திருவிழாவை முன்னிட்டு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், மார்ச் 14ஆம் தேதி வேலைநாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

7 /7

இதுபோக, மார்ச் மாதத்தில் பொது விடுமுறைகளும் உள்ளன. அதாவது, மார்ச்  19ஆம் தேதி யுகாதி பண்டிகை, மார்ச் 21ஆம் தேதி ரம்லான் பண்டிகை, மார்ச் 31ஆம் தேதி மகாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்படும்.

School Holiday School Holiday Latest School Holiday On March 3rd Local Holiday On March 3rd Tenkasi Tirunelveli Local Holiday

Next Gallery

ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்? - முழு விவரம் இதோ!