மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. ஏப்ரல் 1ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு

Tirunelveli Local Holiday On April 1st: திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

Tirunelveli Local Holiday On April 1st:  பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு, திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் தற்போது 2025-26 கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. 10, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு நடந்து வருகிறது.  மற்ற வகுப்பு மாணவர்கள் முழு ஆண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், மார்ச் மாதத்திற்கு பல்வேறு  மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. 

தொடர்ந்து, ஏப்ரல் மாத விடுமுறைக்காக மாணவர்கள் காத்திருக்கின்றனர். மேலும், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி   சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் முன்கூட்டியே தேர்வு நடத்தி முடிக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை முடிவு எடுத்துள்ளது. 

இதற்கான அறிவிப்பை பள்ளிக்கல்வித்துறை விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த  நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள்,  அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதே நேரத்தில், அவரச சேவைகள் வழக்கம் போல்  செயல்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறைக்கு பதிலாக வேறு ஒருநாளில் வேலை நாளாக இருக்கும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பங்குனி மாதத்தில் வரும் உத்திரம் முருகப்பெருமானுக்கு உகந்தது. இந்த நாளில் அனைத்து முருகன் கோயிலிலும் சிறப்பு பூஜைகள், திருக்கல்யாணம் போன்றவை நடைபெறும்.

இதனால், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இருந்து பக்தர்கள் முருகன் கோயில்களுக்கு சென்று தரிசனம் செய்வார்கள். குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள நெல்லையப்பர் கோயில் உள்ளிட்ட முக்கிய கோளில்களில் பத்கர்கள் பங்குனி உத்திரத்தன்று தரிசனம் செய்வார்கள்.

இதனையொட்டி தான், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால்,  பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

