குஷியில் மாணவர்கள்! டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - சூப்பர் அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holidays: 2025 டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு  திருவண்ணாமலை,  கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

 
2025-26ஆம் கல்வியாண்டு தொடங்கி நடந்து வருகிறது. பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு முடிந்து, தற்போது அரையாண்டு தேர்வுக்கு மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.  அரையாண்டு தேர்வுக்கு சில  நாட்களே இருப்பதால், மாணவர்கள் அதற்காக தங்களை தயார்ப்படுத்தி வருகின்றனர்.  

அரையாண்டு தேர்வு  1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான  மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. 6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 15 முதல் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு தேர்வு நடைபெற உள்ளது.  தேர்வுக்கு சில நாளே இருப்பதால், மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.  

இதற்கிடையில், டிட்வா புயல் காரணமாக, சில மாவட்டங்களில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த நிலையில், டிசம்பர் 3ஆம் தேதி இரண்டு மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, திருவண்ணாமலை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு டிசம்பர் 3ஆம தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா டிசம்பர் 3ஆம் தேதி வெகு விமர்சையாக நடைபெறும். டிசம்பர் 3ஆம் தேதி காலை பரணி தீபமும், மாலை 6 மணிக்கு 2,668 அடி உயர மலையின் மீது மகாதீபமும் ஏற்றப்பட உள்ளது. இந்த கார்த்திகை தீப திருவிழாவுக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.   

இதனை முன்னிட்டு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி புதன்கிழமை திருவண்ணாமலையில் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், டிசம்பர் 13ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலைநாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 அன்றைய நாளில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி புதன்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.  

கோட்டாறு பேராலய திருவிழா டிசம்பர் 3ஆம் தேதி கொண்டாட்டப்படுகிறது. இந்த திருவிழாவுக்கு உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். இதன் காரணமாக, அன்றைய தினம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், டிசம்பர் 6ஆம் தேத சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Tamil Nadu School Local Holidays In Tiruvanamalai Kanyakumari Districts On December 3rd

