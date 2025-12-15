குஷியில் மாணவர்கள்! 24 நாட்கள் விடுமுறை.. 2026ம் ஆண்டுக்கான முழு லிஸ்ட் இதோ!

2026 Tamil Nadu Schools Public Holidays List: இன்னும் சில தினங்களில் 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்க உள்ள நிலையில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு எத்தனை நாட்கள் பொது விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது இங்கு பார்ப்போம்.
Tamil Nadu Schools Public Holidays List: 2026ஆம் கல்வியாண்டிற்கான நாட்காட்டியை பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்கனவே வெளியிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதனை உங்களுக்கு நினைவுப்படுத்தி இருக்கிறோம்.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் தற்போது அரையாண்டு தேர்வுகளை எழுதி வருகின்றனர். இன்னும் சில தினங்களில் 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்க உள்ளது. இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டிற்கான பொது விடுமுறை பட்டியலை தமிழக அரசு ஏற்கனவே வெளியிட்டு இருக்கிறது. இந்த பொது விடுமுறை என்பது சென்னை, கோவை, மதுரை, ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தும்.
பள்ளிகளுக்கு மட்டுமில்லாமல் மாநில அரசு அலுவலகங்கள், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தும். இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கான விடுமுறை பட்டியலை பார்ப்போம். அதன்படி, 2026ஆம் ஆண்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 26 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 ஜனவரி 1ஆம் தேதி புத்தாண்டு, ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல், ஜனவரி 16ஆம் தேதி திருவள்ளூர் தினம், ஜனவரி 17ஆம் தேதி உழவர் திருநாள், ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசுத் தினம், பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி தைப்பூசம், மார்ச் 19ஆம் தேதி தெலங்கு வருடப்பிறப்பு ஆகிய நாட்களில் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மார்ச் 21ஆம் தேதி ரம்லான் பண்டிகை, மார்ச் 31ஆம் தேதி மகாவீர் ஜெயந்தி, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி கணக்கு முடிப்பு நாள், ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி புனித வெள்ளி, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தமிழ்ப் புத்தாண்டு, மே 1ஆம் தேதி மே தினம், மே 28ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை, ஜூன் 26ஆம் தேதி முஹர்ரம், ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினம் ஆகிய நாட்களில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி மிலாத் உன் நபி, செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி கிருஷ்ண ஜெயந்தி, செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி, அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி, அக்டோபர் 19ஆம் தேதி ஆயுத பூஜை, அக்டோபர் 20ஆம் தேதி விஜயதசமி, நவம்பர் 8ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை, டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் ஆகிய நாட்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026ஆம் ஆண்டு மொத்தமாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு 24 நாட்கள் பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதனை தெரிந்து கொண்டு, மாணவர்கள் தங்கள் விடுமுறையை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.
இதற்கிடையில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை டிசம்பர் 24ஆம் தேதியில் இருந்து தொடங்குகிறது. விடுமுறைக்கு பிறகு பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும் என்பதை இன்னும் பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், ஜனவரி 5ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை அரையாண்டு விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை விரைவில் பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிடும்.