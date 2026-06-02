/மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. பள்ளிகள் திறப்பு மீண்டும் தள்ளிவைப்பு? வெளியான தகவல்

Tamil Nadu School Reopen Latest: தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிலையில், பள்ளி திறப்பு தள்ளிப்போகலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. வெயிலின் தாக்கம் குறையாததால் பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளி வைக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. காலை முதல் மாலை வரை வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. இதனால், மக்களால் பகல் நேரங்களில் வெளியே கூட செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதி வரை பள்ளிகள் திறக்கப்பட இருக்கிறது.
ஏற்கனவே, ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என கூறப்பட்ட நிலையில், கோடை வெயில் காரணமாக பள்ளி திறப்பு தள்ளிவைக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவித்தது. இதற்கான பணிகளையும் பள்ளிக்கல்வித்தறை செய்து வந்தது. குறிப்பாக, அனைத்து பள்ளிகளுக்கு சீருடை, புத்தகம் போன்றவற்றை அனுப்பி வைத்துள்ளது.
பள்ளி திறப்புக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே இருப்பதால், மாணவர்களும் சொந்த ஊர்களில் இருந்து திரும்பி வருகின்றனர். பள்ளி திறப்புக்கு மாணவர்களும் காத்திருக்கின்றனர். இதற்கிடையில், வெயிலின் தாக்கம் இன்னும் குறையாததால் பள்ளிகள் திறப்பை மேலும் ஒரு வாரம் தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. இதனால், பெற்றோர்கள், கல்வியாளர்கள் தரப்பில் பள்ளிகள் திறப்பை ஒரு வாரத்திற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
எனவே, பள்ளிகள் திறப்பை மீண்டும் பரிசீலித்து தள்ளி வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனால், பள்ளிகள் திறப்பு மீண்டும் தள்ளிப்போகுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பை பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும்.