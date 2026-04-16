குட் நியூஸ்.. நாளை முதல் கோடை விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday Latest: தமிழகத்தில் நாளை (ஏப்ரல் 17) முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். 48 நாட்கள் தொடர் விடுமுறைக்கு பிறகு, ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும்.
Tamil Nadu School Holiday Latest: நாளை முதல் (ஏப்ரல் 17) முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்கும் நிலையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டு வெற்றிகரமாக முடிந்துள்ளது. இன்றுடன் அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வு முடிவடைகிறது. இந்தாண்டு தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி, முன்கூட்டியே மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்தப்பட்டு கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. இன்றுடன் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வு முடிவடைகிறது. இதனை தொடர்ந்து, நாளை (ஏப்ரல் 17) முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது.
இந்த முறை மாணவர்களுக்கு 48 நாட்கள் கோடை விடுமுறை வருகிறது. கடந்த ஆண்டு வெறும் 35 முதல் 40 நாட்கள் இருந்த நிலையில், இந்த முறை கூடுதலாக மாணவர்களுக்கு விடுமுறை வருகிறது. நாளை முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குவதால் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை மாணவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, கோடை வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால் வெளிப்புற விளையாட்டுகளின் போது அதிக அளவு தண்ணீரை அருந்த செய்யுங்கள். சூரிய ஒளி தாக்காமல் இருக்க மாணவர்கள் தொப்பிகளைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்துங்கள். உச்ச சூரிய வெப்ப நேரத்தைத்தில் வெளியே செல்வதையும் வெயிலில் விளையாடுவதையும் தவிர்க்கவும் (காலை 10-மாலை 4) அறிவுறுத்துங்கள்.
ஆபத்தான பொருட்களைப் மாணவர்களின் பார்வையில் படாதவாறு பாதுகாப்பாக வைக்கவும். மாணவர்கள் நீர் நிலைகளில் நீச்சல் தெரியாமல் சென்று குளிக்க முற்படும் போது நீரில் மூழ்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே விடுமுறை நாட்களில் கடல், ஆறு, ஏரி, குளம் மற்றும் குட்டைபோன்ற நீர் நிலைகளில் குளிப்பதற்கு பெற்றோர்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம்.
மேலும், ஏப்ரல் 25ஆம் தேதிவரை அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் தொடக்க/ நடுநிலை/உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் எல்.கே.ஜி/யூ.கே.ஜி வகுப்புகளை கையாளும் ஆசிரியர்கள் உட்பட அனைத்து ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்து, விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணி வரும் கல்வி ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை பணி சார்ந்த நிர்வாகப் பணிகள் மற்றும் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரால் வழங்கப்பட்ட தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொலைகாட்சி மற்றும் கைபேசி ஆகியவற்றை பார்பதில் அதிகமான நேரத்தை செலவிடுவதை தவிர்க்க அறிவுறுத்த வேண்டும். ணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு சமர்ச்சீரான உணவு அளிப்பது அவசியம். அதனை உறுதிபடுத்தும் விதமாக பராம்பரிய உணவு வகைகளை தயார் செய்து அளியுங்கள். கோடை காலத்தை எதிர்கொள்ள ஏதுவாக கோடை காலத்திற்கு ஏற்ற பழவகைகளை மாணவர்களுக்கு வழங்குங்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் காலை மற்றும் இரவு இரண்டு வேளை பல் துலக்குதல், காலை மற்றும் மாலை இரண்டு வேளை குளித்தல் போன்ற பழக்கங்களை ஊக்குவியுங்கள். பெற்றோர்களுக்கு உதவியாக சிறு சிறு வேலைகளை செய்ய பழக்கப்படுத்துங்கள். வீட்டுத் தோட்டத்தினை பராமரிக்கவும் புதிய பூச்செடிகளை நடவு செய்து வளர்க்க ஊக்கப்படுத்துங்கள் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.