/குஷியில் மாணவர்கள்.. தள்ளிப்போகும் பள்ளிகள் திறப்பு? வெளியான சூப்பர் தகவல்!

Tamil Nadu School Reopen Latest: கோடை விடுமுறை முடிந்து, தமிழக்ததில் பள்ளிகள் ஜூன் 1ஆம் தேதி திறக்கப்படும் என ஏற்கனவே பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் வெயிலின் தாக்கத்தால் பள்ளி திறப்பு தேதி தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் தற்போது கோடை விடுமுறை உள்ளனர். 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முழு ஆண்டுத் தேர்வு ஏப்ரல் 1 முதல் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. 10, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் மாதம் தொடங்கி, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதியுடன முடிவடைந்தது. இதனை அடுத்து, பள்ளி மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்கியது. மாணவர்கள் தற்போது கோடை விடுமுறை இருக்கின்றனர்.
கோடை விடுமுறை முடிந்து மாணவர்களுக்கு ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்கனவே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஆனால், மாநிலம் முழுவதும் கடும் வெப்பம் நிலவி வருகிறது. ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்தே தமிழகம் முழுவதும் கடுமையான வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. 1000 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பநிலை உயர்ந்துள்ளது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாது அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.
இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் வெப்பநிலை 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக் கூடும் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இன்னும் பள்ளிகள் திறக்க ஒருவாரமே இருக்கிறது. இதனால், கடும் வெயிலின் தாக்கத்தால் பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிப்போகலாம் என கூறப்படுகிறது. மாணவர்களின் நலன் கருதி பள்ளிகள் திறப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
ஆனால், பள்ளி திறப்பு தொடர்பாக அண்மையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தமிழக்ததில் கோடை விடுமுறை முடிந்து திட்டமிட்டப்படி ஜூன் 1ஆம் தேதி அனைத்து பள்ளிகளும் திறக்கப்படும் எனக் கூறியிருந்தார். மேலும், வரும் நாட்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் மாணவர்கள் நலன் கருதி முதல்வருடன் ஆலோசித்து பள்ளி திறப்பு தேதியை தள்ளி வைப்பது குறித்து உரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் கூறியிருந்தார்.
அந்த வகையில், ஜூன் 1ஆம் தேதி தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறக்க திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், மாநிலம் முழுவதும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இருக்கிறது. இதனால், பள்ளி திறப்பு தேதி தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது. வரும் நாட்களில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.