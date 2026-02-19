தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க... நாளை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?

Weather Forecast: மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நாளைய (பிப். 20) வானிலை நிலவரம் குறித்து இங்கு காணலாம்.
தமிழ்நாட்டில் நாளை பல மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இந்நிலையில், தென் மாவட்டங்களின் வானிலை நிலவரத்தை மட்டும் அறிய நினைப்பாவர்கள் இதை வாசிக்கலாம்.
தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகிறது. இந்தியப் பெருங்கடல், அதை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகிறது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தச் சூழலில் மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் நாளைய வானிலை நிலவரம் குறித்து இங்கு காணலாம்.
சிவகங்கை: நாளை இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
மதுரை: நாளை மதியம் வரை வெயில் இருக்கும். மதியப் பொழுதில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
ராமநாதபுரம்: நாளை வெயில் ஓரளவு இருக்கும் என்றும் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்றும் கணிக்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
தூத்துக்குடி: நாளை மதியம் வரை வெயில் இருக்கும். மாலையில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
திருநெல்வேலி: நாளை இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
தென்காசி: நாளை வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும், அதேநேரத்தில் மேகமூட்டத்துடனும் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
கன்னியாகுமரி: நாளை சூழல் வெப்பமாக இருக்கும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.