10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான தகவல்.. ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பது?

Tamil Nadu SSLC Board Exam Result Update: தமிழகத்தில் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகளுக்காக மாணவர்களுக்கு காத்திருக்கின்றனர். சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிகள் வெளியான நிலையில், மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்கள் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுக்காக காத்திருக்கின்றனர். 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 15 முதல் மே 20ஆம் தேதிக்குள் வெளியாகலாம்
Tamil Nadu SSLC Board Exam Result Update: தமிழகத்தில் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முடிவடைந்து, வினாத்தாள் திருத்தும் பணிகளும் முடிவடைந்துள்ளன. இதனால், மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வு முடிவுக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் மாநில பாடத்திட்டத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் 15,000க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது கோடை விடுமுறையில் மாணவர்கள் உள்ளனர். மேலும், 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளுக்காகவும் மாணவர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் கடந்த மார்ச் 10ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டது. இந்த தேர்வு சுமார் 9 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். இந்தாண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுவதால், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முன்கூட்டியே நடத்தப்பட்டு முடிக்கப்பட்டது. தேர்வுகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து, மாணவர்கள் தேர்வு முடிவுகளுக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தேர்வுகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து, விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளும் மும்முரமாக நடைபெற்று ஏப்ரல் இறுதியில் முடிந்தது. இதனால், தேர்வு முடிவுகளுக்காக மாணவர்களுக்கு காத்திருக்கின்றனர். எனவே, 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 15ஆம் தேதி முதல் மே 12ஆம் தேதிக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிது.
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக விரைவில் பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு மே 16ஆம் தேதி 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டது. இந்த நிலையில், இந்தாண்டு மே 15 முதல் மே 20ஆம் தேதிக்குள் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு வெளியாகலாம்.
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் மாணவர்கள் காணலாம். முதலில் tnresults.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். முகப்பு பக்கத்தில் TN SSLC Result 2026 என்ற இணைப்பை கிளிக் செய்ய வேண்டும். பிறகு, மாணவர்களின் பதவி எண் மற்றும் உங்களது பிறந்த தேதியை உள்ளிட வேண்டும்.
இதன்பிறகு Result என்பதை கிளிக் செய்தால், திரையில் உங்களது 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும். இதன்பிறகு, download என்பதை க்ளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்ணடம். மாணவர்கள் தங்களது தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள பதிவு எண், பிறந்த தேதியை தயாராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவகள் தொடர்பாக தகவல்களுக்கு மாணவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் குறித்த தேதி விரைவில் வெளியாகும்.