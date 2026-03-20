மாணவர்களுக்கு குஷியான செய்தி! முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை.. சூப்பர் அப்டேட்!

Tamil Nadu School Summer Holiday 2026: தமிழக்ததில் பள்ள மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை அளிக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், ஏப்ரல் இரண்டாவது வாரத்திற்கு முழு ஆண்டு தேர்வும் நடத்தப்பட உள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை விரைவில் பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Tamil Nadu School Summer Holiday 2026: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி, முன்கூட்டியே தேர்வை முடிக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தற்போது பொதுத் தேர்வுகள் நடத்து வருகிறது. 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 2ஆம் தேதியும், 10ஆம் வகுப்புக்களுக்கான பொதுத் தேர்வு மார்ச் 11ஆம் தேதியும் தொடங்கியது. இன்னும் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு தொடங்கவில்லை
1 முதுல் 9 வகுப்புகளுக்கான முழு ஆண்டு தேர்வு ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி வரை நடத்தப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்கனவே வெளியிட்ட நாட்காட்டியில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால், பாட வாரியாக எப்போது தேர்வு நடத்தப்படும் எனபதை பள்ளிக்கல்வித்துறை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடவில்லை.
இதற்கான தேர்வுக்கால அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், துறையின் செயலர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு அட்டவணை வெளியாகும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி உடன் முழு ஆண்டு தேர்வு நிறைவடையும் வகையில் அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், வகுப்புகள் வாக்குச்சாவடி மையங்களாக செயல்பட உள்ளது.
இதனால், 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே நடத்தி முடிக்கப்படும். மேலும், முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறையும் தொடங்கப்பட உள்ளது. அதாவது, வருடாந்திர நாள்காட்டியில் ஏப்ரல் 17ஆம் தேதியுடன் தேர்வுகள் முடிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
அப்படி பார்க்கையில், 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்கும் என சொல்லப்படுகிறது. இதன்படி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைத்தால் எப்போது போன்று இல்லாமல், 44 நாட்கள் கோடை விடுமுறை கிடைக்கும்.
இதனால், பள்ளி, மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 2025ஆம் கல்வியாண்டில் தமிழகத்தில் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி கோடை விடுமுறை தொடங்கியது. கோடை விடுமுறை முடிந்து மாணவர்களுக்கு ஜூன் 2ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது. மாணவர்கள் கிட்டதட்ட 36 நாட்கள் கோடை விடுமுறை கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.