ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் எழுதலாம்? முக்கிய அப்டேட்

TET Exam 2026 Exam Date Announcement: பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு டெட் தேர்வு 2026 குறித்த அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. அதற்கான விண்ணப்பம் பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி துவங்குகிறது.
TET Exam 2026 Exam Date Announcement: பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு ஜூலை மாதத்தில் தேர்வு நடைபெறும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வில் தகுதிப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. மேலும், தேர்வு எழுத விரும்பாதவர்கள் கட்டாய ஓய்வு பெறலாம் என்றும் ஓய்வுப் பெற ஐந்து ஆண்டுகள் உள்ளவர்கள் டெட் தேர்வு எழுத தேவையில்லை என உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தவால் லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம் உள்ளது. அதனை தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு டெட் தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி வெளியிட்டது.
அந்த அறிவிப்பின்படி, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் வாயிலாக அரசு / அரசு உதவிபெறும் /தனியார் பள்ளிகளில் தற்போது பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (தாள்-I மற்றும் தாள்- II) நடத்தப்படுகிறது.
இந்த தேர்வு ஜூலை 4,5ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 11 முதல் ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் பணியிலிருக்கும் ஆசிரியர்கள் 01.09.2025க்கு முன்னர் ஆசிரியர்களாக நியமனம் செய்து பணிபுரிந்து வர வேண்டும். முழு நேர ஆசிரியர்கள் மட்டுமின்றி, பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், தொகுப்பூதியம் பெறும் ஆசிரியர்களும் இந்த டெட் தேர்வை எழுதலாம்.
இரண்டு தாள்களாக நடக்கும் இந்த தேர்விற்கு, முதல் தாளை இடைநிலை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், தொடக்கக் கல்வி பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் எழுதலாம். இரண்டாம் தாளை பிடி ஆசிரியர்கள், நடுநிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிகரான பதவியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் எழுதலாம்.
பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வு எழுத விரும்பினால் trb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.600 செலுத்த வேண்டும். மேலும், பழங்குடி, பட்டியலிம், மாற்றுத்திறனாளிகள் விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.300 செலுத்த வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 1800 425 6753 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.