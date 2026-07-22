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தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் : ஒரு மோதிரத்துக்கு ரூ.17 ஆயிரம் ஒதுக்கீடு - புதிய அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 22, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:34 AM IST

Tamil Nadu Thaimaman Gold Ring Scheme 2026: தமிழ்நாடு அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு அரசாணை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு. முழு விவரம் இங்கே

 

Tamil Nadu Thaimaman Gold Ring Scheme 2026: தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்துக்கு யாரெல்லாம் தகுதியானவர்கள், எத்தனை கிராம் மோதிரம் கிடைக்கும் என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய அப்டேட்டுகளை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு. முழு விவரம் இங்கே

 

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தமிழ்நாடு அரசு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்துக்கு (Tamil Nadu Thaimaman Gold Ring Scheme 2026) நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுக்கப்பட்ட இத்திட்டத்துக்கு இப்போது அரசு 755 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. ஒரு மோதிரத்துக்கு ரூ.17 ஆயிரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

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யாரெல்லாம் தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்கள்? ; தாய் தமிழ்நாடு வாழ்விடச் சான்று பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். அரசு மருத்துவமனைகளில்/சுகாதார நிலையங்களில் பிரசவம் நடந்திருக்க வேண்டும். தாய் PICME முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டு RCH ID பெற்றிருக்க வேண்டும். குழந்தைப் பிறப்பு எண்ணிக்கைக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை. எத்தனையாவது குழந்தையாக இருந்தாலும் இத்திட்டம் பொருந்தும். ஆண், பெண் குழந்தை என்ற எவ்வித பாலின பாகுபாடும் இன்றி அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும்.

 

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தேவையான சான்றுகள் ஏதேனும் ஒன்று: ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஆதார் அட்டை, தொழிலாளர் நல வாரிய அட்டை, தபால் துறை முகவரிச் சான்று, இருப்பிடச் சான்றிதழ். அரசு கொடுப்பது 1 கிராம் தங்க மோதிரம். BIS ஹால்மார்க் (Hallmark) முத்திரை மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் இலச்சினை (Logo) பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். பாதுகாப்பான முறையில் தனித்துவமான வரிசை எண் (Unique Serial Number) மற்றும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் முத்திரையுடன் வழங்கப்படும்.

 

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இத்திட்டம் 15 செப்டம்பர் 2026 முதல் களத்தில் செயல்படுத்தப்படும். இருப்பினும், 22 ஜூன் 2026 அன்றோ அல்லது அதற்குப் பிறகோ பிறந்த அனைத்துத் தகுதியுள்ள குழந்தைகளுக்கும் இத்திட்டம் பொருந்தும்.

 

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94 அதிக பிரசவங்கள் நடைபெறும் மையங்கள் (HUB - CEmONC Centres) முதன்மை விநியோக மையங்களாகச் செயல்படும். பாதுகாப்பு கருதி, சிசிடிவி (CCTV) கண்காணிப்பு மற்றும் 24 மணி நேரப் பாதுகாப்புடன் மோதிரங்கள் வைக்கப்படும். ஆள்மாறாட்டத்தைத் தடுக்க முக அங்கீகார அமைப்பு (Facial Recognition System - FRS) மற்றும் விழித்திரை ஸ்கேன் (Iris scan) மூலம் தாய்மார்கள் சரிபார்க்கப்படுவர்.

 

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மாநிலத்தில் உள்ள 94 முக்கியமான 'CEmONC' மையங்கள் முதன்மைச் சேமிப்பு மண்டலங்களாகச் செயல்படும். இங்கு 24 மணி நேர CCTV கண்காணிப்பு மற்றும் மின்சாரக் காப்புடன் (Power Backup) பிரத்யேக லாக்கர்களில் மோதிரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும். மீதமுள்ள 18% பிரசவங்கள் நடக்கும் சிறிய அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு இந்த 94 மையங்களில் இருந்து மோதிரங்கள் விநியோகிக்கப்படும்.

 

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மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது, தாய்மார்கள் அரசு வழங்கிய அடையாள அட்டைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆள்மாறாட்டத்தையும், ஒரே நபர் மீண்டும் பயன் பெறுவதையும் தடுக்க முக அங்கீகார முறை மற்றும் விழித்திரை ஸ்கேன் (Iris Scan) பயன்படுத்தப்படும். தாயின் RCH ID (PICME Portal) மற்றும் ஆதாரை இணைத்துத் தகுதி உறுதி செய்யப்படும்.

 

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டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படும்போதே மோதிரம் வழங்கப்பட்டு, PICME போர்ட்டலில் பயோமெட்ரிக் ஒப்புகை (Biometric Acknowledgment) பெறப்பட்டு உடனுக்குடன் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

 

TAGS:
tamil nadu thaimaman gold ring scheme 2026 eligibility latest update

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