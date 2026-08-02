/புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் எப்போது முதல் கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

thaimaman thanga mothiram thittam : தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் எப்போது முதல் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
thaimaman thanga mothiram thittam : தமிழ்நாடு அரசின் தாய்மாமன் சீர் திட்டத்தில் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எப்போது தங்க மோதிரம் கிடைக்கும்? எவ்வளவு கிடைக்கும்? என்பது குறித்த கேள்விகளுக்கான பதிலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தன்னுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தில், தவெக ஆட்சியமைத்தால் தாய்மாமன் சீர் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும், அதில் புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார். அவர் கூறியதைப் போலவே ஆட்சியமைத்ததும் தாய்மாமன் சீர் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
இத்திட்டத்துக்காக இப்போது 750 கோடி ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு ஒதுக்கியிருக்கிறது. மாநிலம் முழுவதும் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் சீர் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கிராம் தங்கம் கொடுக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான டெண்டர் ஏற்கனவே அரசு விட்டுள்ளது.
ஆனால் எப்போது தங்க மோதிரம் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என பெண்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. அவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அடுத்த மாதம் அதாவது செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் தாய்மாமன் தங்க மோதிர சீர் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வர உள்ளது.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், முன்னாள் முதலமைச்சர் அறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளில் இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார். அப்போது முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக இத்திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வர உள்ளது.
ஜூன் 21 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு பிறந்துள்ள குழந்தைகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் கிடைக்கும். ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய கண்டிஷன் இருக்கிறது. அரசு மருத்துவமனை மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் குழந்தை பிறந்திருக்க வேண்டும். கருத்தரிப்புக்குப் பிறகு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
இதை செய்த பெண்கள் எல்லோருக்கும் தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க நாணயம் கிடைக்கும். அரசின் மதிப்பீடுப்படி ஒரு கிராம் தங்க நாணயம் 17 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இன்னும் 40 நாட்களில் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் கிடைக்க இருக்கிறது. இது அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஆகும்.